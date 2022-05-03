Göbeklitepe Ramazan Bayramı'nda açık mı? Göbeklitepe ziyaretçi kabul ediyor mu?

Göbeklitepe'nin Ramazan Bayramı'nda açık olup olmadığı araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayramda Göbeklitepe'nin açılış ve kapanış saatleri gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nda Göbeklitepe'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Göbeklitepe'nin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Göbeklitepe bayramda açık mı? İşte Göbeklitepe açılış ve kapanış saatleri...

GÖBEKLİTEPE BAYRAMDA AÇIK MI?

Göbeklitepe, normal düzende her gün açık. Ancak bazı müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır.

GÖBEKLİTEPE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 2022?

Haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlayan Göbeklitepe, sabah saat 8:00'de açılıp, akşam 19:00'da kapanmaktadır. Ancak örenyerleri dini bayramların ilk günü 13:00'da açılmaktadır.

GÖBEKLİTEPE HAFTA SONU AÇIK MI?

Haftanın her günü açık olan Göbeklitepe, Cumartesi ve Pazar günleri de ziyaretçileri ağırlıyor.

GÖBEKLİTEPE GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Göbeklitepe'ye giriş için bilet fiyatı 70 TL'dir.

