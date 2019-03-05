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Göbeklitepe resmi açılışa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'yi de ziyaret edeceği belirtildi.

Ören yerinin resmi açılışının da o dönemde gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımızın 100
günlük eylem planı arasında yer almış olup, alanda ziyaretçilerle ilgili düzenlemeler
tamamlanmıştır. Bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı 8 Mart 2019 tarihinde davetliler ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olup, bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'ne 8 Mart 2019 tarihinde ziyaretçi kabul edilemeyeceğinin bilinmesi hususunu ilgililere saygılarımızla arz ederiz."

- Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti. Turizmde 2019 yılı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmişti.

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