Göbeklitepe resmi açılışa hazır

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'yi de ziyaret edeceği belirtildi.

Ören yerinin resmi açılışının da o dönemde gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımızın 100

günlük eylem planı arasında yer almış olup, alanda ziyaretçilerle ilgili düzenlemeler

tamamlanmıştır. Bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı 8 Mart 2019 tarihinde davetliler ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olup, bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'ne 8 Mart 2019 tarihinde ziyaretçi kabul edilemeyeceğinin bilinmesi hususunu ilgililere saygılarımızla arz ederiz."

- Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.