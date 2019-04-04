Göbeklitepe turizmine müze dopingi

RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmeye başladığı Şanlıurfa'da, bünyesinde 70 bin eser barındıran Şanlıurfa Müze Kompleksi pazartesi günleri de ziyaret edilebilecek.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ile kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Tarihi ören yerinden çıkarılan eserlerin "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi içerisinde sergilendiğini belirten Aslan, yerli ve yabancı turistin kentteki en önemli uğrak noktalarının başında müzenin yer aldığını ifade etti.

Aslan, geçen yıl 200 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği müzeye bu yıl ilginin 2 kat daha artmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde müzelerin pazartesi günleri kapalı olduğunu hatırlatan Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bu yıl Şanlıurfa Müze Kompleksi'nin haftanın 7 günü açık kalacağını belirtti.