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Göbeklitepe'de "gitar esintisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

"Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri Amfi Tiyatro'da liseli öğrenciler, köy çocukları için konser verdi

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde öğrenciler için müzik etkinliği düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Göbeklitepe Yılı" ettiklerini açıklamasının ardından kentte, ören yerinin tanıtımına ilişkin programlar arttı.

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü de bu kapsamda, ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi ve Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu ile birlikte "Göbeklitepe'de Gitar Esintisi" programı düzenledi.

Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinlikte liseli gençler, gitar eşliğinde seslendirdikleri parçalarla ortaokul öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müze Müdürü Celal Uludağ, Göbektitepe'yi bölge halkına da tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte amacımız özellikle Göbeklitepe'nin önemini bölgede eğitim gören öğrencilere daha iyi anlatmak. Ayrıca ören yerinin tanıtımına katkı sağlamayı hedefledik. Bu tür çalışmalar UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin bölge halkı tarafından benimsenerek sahiplenilmesi ve korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir."

Konserin ardından öğrenciler tarihi Göbeklitepe Ören Yeri'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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gitar göbeklitepe lise Müzik öğrenci Şanlıurfa

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