Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Suriye krizi çözülse, Suriyelilerin tamamı yerlerine dönse de yine önümüzdeki dönemde sayıları faklı olsa da daha farklı göç hareketlerine muhattap olacağız. Bu sebeple, bununla ilgili çok sağlam bir göç yönetimi inşa etme gayretindeyiz." dedi.

Ayaz, İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in de katılımıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı.

Göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu aktaran Abdullah Ayaz, "Şu anda dünya genelinde 270 milyondan fazla göçmenin olduğunu, 70 milyonunun zorla yerinden edilmiş göçmenlerden oluştuğunu, 70 milyonunun da mülteci olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesi yaptı.

Ayaz, Türkiye'nin 2011'den bu yana yoğun bir göç hareketiyle karşılaştığını belirterek, şöyle devam etti: