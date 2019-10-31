Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkemizin temel stratejisi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve bu insanların ülkelerine geri dönmesini temin etmektir." dedi.

Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nda, tarih boyunca çeşitli sebeplerle toplumların göç ettiğini, Amerika ve Avustralya kıtalarının göçlerle oluştuğunu söyledi.

Türk tarihinde de Orta Asya'dan göç olduğunu belirten Çataklı, "İnsanlar hep göç ettiler ve göç etmeye de devam ediyorlar. Göç bu hayatın bir parçası. Geçmişte vardı, şimdi var ve gelecekte de olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye gibi 3 kıta ortasında bulunan bir ülkenin, göçle gelen insanlara daha fazla ev sahipliğini yaptığını vurgulayan Çataklı, şöyle konuştu:

"İki sebeple bu göç işinden kurtulma şansımız çok yok. Birincisi coğrafi konumumuz. Etrafımızdaki istikrarsızlıklar ve bunun sürekli tetiklediği bir hareketlilik var. İkincisi de bu sınırların çok ötesinde, bizim de sınırlarını tayin etme şansımız olmayan bir gönül coğrafyamız var. Bugün, Asya'nın çok uzak bir köşesinde bir Müslümanın başı derde girse, başını kaldırdığı zaman Türkiye'ye doğru bakıyor. Bosna'da, Kırım'da bir şey olunca Türkiye'ye bakıyor. Dolayısıyla bizim kendi siyasi irademizle de çok yönetebileceğimiz sınırlayabileceğimiz bir süreç değil bu. O yüzden bu gerçekle yaşayacağız."