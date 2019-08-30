Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı cinayetten aranıyormuş

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan 9 zanlıdan birinin, 23 yıldır cinayet şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda başkası adına düzenlenen sahte pasaportla yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlılardan H.T'nin, 1996'da İstanbul'da işlenen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi olarak arandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Bodrum ilçe merkezi, Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

