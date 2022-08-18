Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yaptığı bir paylaşımla yine gündem oldu. Bir göçmen kaçakçısının sokak röportajını paylaşan Özdağ, "Seni Zafer Turizm’de işe alacağım." diyerek paylaştığı video ile sosyal medyada çok konuşuldu.

Seni Zafer Turizm’de işe alacağım. ???? pic.twitter.com/APcUBXK7Wu — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 18, 2022

Videoda konuşan şahıs, "3 gün önce cezaevinden çıktım. Neden ceza yedim biliyor musunuz? Göçmen kaçakçılığından. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum, onlar burayı dolduruyor. Ama ben ceza yemişim dayıcığım ceza. Neyine şükredeyim? Ben boşaltıyorum, adam yine bana ceza veriyor ya." ifadelerini kullanıyor. Şahsın sözlerine şaşıran muhabir ise "Gördüğüm en değişik röportaj" diyerek duygularını dile getiriyor.





