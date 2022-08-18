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  4. Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

18.08.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen karşıtlığıyla gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yine çok konuşuldu. Özdağ'ın "Seni Zafer Turizm’de işe alacağım." yazarak paylaştığı sokak röportajında konuşan bir şahıs, göçmenleri yurt dışına gönderdiğini söyleyerek "Ben Türkiye'yi boşaltıyorum, onlar burayı dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yaptığı bir paylaşımla yine gündem oldu. Bir göçmen kaçakçısının sokak röportajını paylaşan Özdağ, "Seni Zafer Turizm’de işe alacağım." diyerek paylaştığı video ile sosyal medyada çok konuşuldu.

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Videoda konuşan şahıs, "3 gün önce cezaevinden çıktım. Neden ceza yedim biliyor musunuz? Göçmen kaçakçılığından. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum, onlar burayı dolduruyor. Ama ben ceza yemişim dayıcığım ceza. Neyine şükredeyim? Ben boşaltıyorum, adam yine bana ceza veriyor ya." ifadelerini kullanıyor. Şahsın sözlerine şaşıran muhabir ise "Gördüğüm en değişik röportaj" diyerek duygularını dile getiriyor.

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cezaevi Ümit Özdağ göçmen röportaj

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