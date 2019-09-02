"Göçmen krizi sadece Türkiye'nin meselesi değil"

BLED/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun göçmen kriziyle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu kaydederek, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Bled Stratejik Forumu" kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuştu. Avrupa Birliği'nin (AB) Suriyelilere yardım ve tam üyelik gibi konularda Türkiye'ye olan taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunun da düzensiz göçle mücadelede sınıfta kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, göç kaynağı ülkelerle yeterli dayanışma göstermediğini belirterek, dünyada yerinden edilmiş 70 milyon insan bulunduğunu ve bu rakamın 2. Dünya Savaşı sırasında yerinden edilenlerin sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

- "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık" Türkiye'nin göç konusunda transit bir ülke olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar dolardan daha az." dedi. Çavuşoğlu, başta AB olmak üzere uluslararası toplumun, göçmenlere yönelik uyum politikalarında da başarısız olduğuna dikkati çekerek, göçmenlerin kaynak ülkelere dönüşü konusunda strateji üretmekten uzak olunduğuna işaret etti. Göç krizinin, farklı boyutları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin, Slovakya ve Yunanistan'ın da Rusya'dan S-300 satın aldığını anımsattı. Türkiye'nin NATO misyonlarına en yoğun katkı yapan beş ülkeden biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kurucu üyesi oldukları AB Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki katkılarının önemine dikkati çekti.