HABER

"Göçmen krizi sadece Türkiye'nin meselesi değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Göçmen krizi) Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil" - "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar dolardan daha az" - "S-400'ü almak zorundaydık. Çünkü bu bizim acil ihtiyacımız. En çok ihtiyacımız olduğu dönemde Hollanda, Almanya ve ABD füze bataryalarını sınırlarımızdan geri çekti" - "Rusya'dan S-400 alıyoruz. Ancak konu Kırım'a, Gürcistan ya da Moldova'ya gelince hemfikir değiliz. Bir ülke ile ticaret yapmanız dünyanın diğer ülkeleriyle bağları kopardığınız anlamına gelmez"

BLED/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun göçmen kriziyle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu kaydederek, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Bled Stratejik Forumu" kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriyelilere yardım ve tam üyelik gibi konularda Türkiye'ye olan taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunun da düzensiz göçle mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, göç kaynağı ülkelerle yeterli dayanışma göstermediğini belirterek, dünyada yerinden edilmiş 70 milyon insan bulunduğunu ve bu rakamın 2. Dünya Savaşı sırasında yerinden edilenlerin sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

- "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık"

Türkiye'nin göç konusunda transit bir ülke olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar dolardan daha az." dedi.

Çavuşoğlu, başta AB olmak üzere uluslararası toplumun, göçmenlere yönelik uyum politikalarında da başarısız olduğuna dikkati çekerek, göçmenlerin kaynak ülkelere dönüşü konusunda strateji üretmekten uzak olunduğuna işaret etti.

Göç krizinin, farklı boyutları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin, Slovakya ve Yunanistan'ın da Rusya'dan S-300 satın aldığını anımsattı.

Türkiye'nin NATO misyonlarına en yoğun katkı yapan beş ülkeden biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kurucu üyesi oldukları AB Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki katkılarının önemine dikkati çekti.

- "S-400 almak zorundaydık"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunun altını çizerek, "S-400'ü almak zorundaydık. Çünkü bu bizim acil ihtiyacımız. En çok ihtiyacımız olduğu dönemde Hollanda, Almanya ve ABD füze bataryalarını sınırlarımızdan geri çekti. ABD'den alabiliyorsak Patriot alırız. Alamıyorsak da kendimiz üretene kadar füze savunma sistemini Rusya'dan alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyanın değişik bölgeleriyle ilişkilerini güçlendirme konusunda adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, Afrika, Latin Amerika ya da Asya politikaları, Batı politikalarının alternatifi değildir." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerinin Batı'dan uzaklaşma anlamına gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini Rusya'dan karşılıyoruz ancak Almanya ihtiyacının yüzde 100'ünü Rusya'dan satın alıyor. Rusya'dan S-400 alıyoruz. Ancak konu Kırım'a, Gürcistan ya da Moldova'ya gelince hemfikir değiliz. Rusya ile Suriye konusunda birlikte çalışıyoruz ancak zaman zaman fikir ayrılıklarımız oluyor. Bir ülke ile ticaret yapmanız dünyanın diğer ülkeleriyle bağları kopardığınız anlamına gelmez."

Rus uçağını düşürdüklerinde NATO müttefiki mevkidaşlarının Rusya ile ilişkileri normalleştirme konusunda tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Aynı meslektaşlara NATO bakanlar toplantısında söyledim. 'Sen, sen, sen, Rusya ile ilişkileri normalleştirmemiz tavsiyesi yapmamış mıydınız? O zaman şimdi neden bunu sorun ediyorsunuz?' Gülmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Denizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaretDenizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaret
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde depremElazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bled Stratejik Forumu slovenya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.