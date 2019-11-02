Göçmenlerden şehit atalarına ziyaret

"Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşları'nda şehit olduğu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda bu savaşlarla alakalı büyük hatıraların olduğunu keşfettik. Onlardan bir kısmını, 29 Ekim’de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ne ziyarete getirdik. Onlar duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik. Buradaki amacımız da hem onların toplumumuzla olan uyumunu arttırmak hem de büyük ailenin yani Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek istedik."

Genel Müdür Altan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Türkiye'de Suriyeli misafirlerin bulunduğunu söyledi.

Şehitler Abidesi'ndeki temsili şehit mezarlarını ziyaret eden Suriye ve Iraklı yakınları mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.

Programa Kerkük’ten katılan Ahmet Benne, "Burada olmak benim için çok farklı bir duygu, Burada tam 104 yıl önce savaşan ecdadımız, atalarımız, din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza savaşmışlar. Biz refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.

Halepli Gülsüm Şerif, "Şehit dedelerimizin mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadesini kullandı.

