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Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

28 yaşındaki Sacha Pugsley, çakmak gazının patlaması sonucu yandığında sadece dokuz yaşındaydı. Şiddetli göğüs yanıkları nedeniyle 60 defadan fazla ameliyat oldu. Küçük yaşlardan beri zorbalıkla mücadele eden Sacha, şimdi vücudunu kabul etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

Galler'in başkenti Cardiff'te yaşayan Sacha Pugsley, vücudunu sevmeyi ve yara izlerini kucaklamayı öğrendikten sonra üstsüz poz verdi.

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Dokuz yaşındayken çakmak gazının patlaması nedeniyle üç ay komada, iki yıl da hastanede kalan ve 60'ın üzerinde ameliyat geçiren Sacha, yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlatıyor:

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''9 yaşındaydım. Yaşadığım yerin yakınından elinde çakmak gazı ve benzin dolu bir kapla geçen çocuklar vardı. İki madde birden alev alınca... İşte bundan sonrası kabustu. Yanıyordum. Kelimenin tam anlamıyla yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Cildim erimiş, kollarım derimle bütün haline gelmişti. Uyandığımda ameliyat olmuş her yerim sargılıydı. Korkunçtu. 16 yaşındayken diğer kızlar gibi olamayacağımı düşünerek kendi kabuğuma çekilmiş, izole bir hayat sürmeye başlamıştım. Göğüslerim hiçbir zaman olmayacaktı.''

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Evlenen ve beş yaşında bir oğlu olan genç kadın, oğlunun doğumundan sonra bakış açısının değiştiğini söylüyor.

İngiliz fotoğrafçı Sophie Mayenne'in Behind the Scars (Yaraların Ardında) adlı fotoğraf projesi için poz veren Sacha, fotoğraflarını instagram hesabında paylaşınca hoş ve destekleyici mesajlar almış.

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Şimdi 28 yaşında olan Sacha hikayesiyle ve izleriyle 'yaraları' olan kişilerin yardımına koşuyor ve insanlara güven aşılıyor.

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