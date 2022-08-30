Göğsünü tuttu, "Devam edemeyeceğim" dedi ve... 'Borsa kralı' lakabıyla tanınan Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir programın canlı yayınında şok etkisi yaratan bir olay yaşandı. 'Borsa kralı' lakaplı emekli iş insanı Nasrullah Ayan, konuşması esnasında aniden fenalaştı ve yayına devam edemeyeceğini bildirdi. O anlar izleyenlerde endişeye yol açarken Ayan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İşte Nasrullah Ayan'ın sağlık durumu ve yaşanan o anlarla ilgili detaylar...

GÖĞSÜNÜ TUTTU, "DEVAM EDEMEYECEĞİM" DİYEREK YAYINDAN AYRILDI

Ünlü borsacı Nasrullah Ayan, ekonomiye dair değerlendirmeler yaparken bir anda göğsünü tutarak "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim gibi." dedi.

Yanında kendisine yardım edebilecek birinin olup olmadığına yönelik soru üzerine eşinin yanında olduğunu belirten Ayan, teşekkür ederek yayından ayrıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yayın sonrası, Ayan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ayan'ın kalbinin durduğu ve ardından yeniden çalıştırıldığı belirtilirken yoğum bakımda olan Ayan'ın uyutulduğu da aktarıldı.

Ayan'ın sağlık durumuna ilişkin ekonomist Cüneyt Akman da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akman paylaşımında, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." ifadelerini kullandı.



