Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!

Öğrenci olan Jeanne adlı genç kadın geçen Salı müze girişinden geri çevrilmesi üzerine, müzenin açık bulduğu kıyafetiyle birlikte açık bir mektubu Twitter’da yayınladı. Tweet, 41 binin üzerinde beğeni aldı.

Mektupta, cinsiyetçilik temelinde ayrımcılığa uğradığını hissettiğini yazan 22 yaşındaki öğrenci “Ben sadece göğüslerimden ibaret değilim, yalnızca bedenimden ibaret değilim. Çifte standartlarınız kültür ve bilgiye erişim hakkımı engelleyemez” dedi.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

Pazar günü ise yaklaşık 20 FEMEN aktivisti, Jeanne’i desteklemek için bir protesto düzenledi. Aktivistler, gövdelerine yazdıkları “göğüsler müstehcen değildir” sloganıyla yaşananları protesto etti.

FEMEN, Twitter üzerinden “Memelerim müstehcen değildir. Orsay Müzesi’ndeki bu eylemle, vücudumuzun müstehcen olmadığını, Jeanne ve tüm cinsiyetçilik kurbanı kadınları desteklediğimizi yeniden duyuruyoruz. Kadın bedeninin cinselleştirilmesini durdurun” notunu paylaştı.

Twitter’dan açık mektup paylaşan Jeanne, sosyal medyadan bir çok destek mesajı aldı ve müze geniş kitleler tarafından kınandı.