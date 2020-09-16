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Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Feminist aktivistler bir kadının “fazla göğüs dekolteli” olduğu gerekçesiyle müzeye girişinin engellenmesi üzerine Fransa’nın Paris kentindeki Orsay Müzesi’nde bir protesto düzenledi.

Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!

Öğrenci olan Jeanne adlı genç kadın geçen Salı müze girişinden geri çevrilmesi üzerine, müzenin açık bulduğu kıyafetiyle birlikte açık bir mektubu Twitter’da yayınladı. Tweet, 41 binin üzerinde beğeni aldı.

Mektupta, cinsiyetçilik temelinde ayrımcılığa uğradığını hissettiğini yazan 22 yaşındaki öğrenci “Ben sadece göğüslerimden ibaret değilim, yalnızca bedenimden ibaret değilim. Çifte standartlarınız kültür ve bilgiye erişim hakkımı engelleyemez” dedi.

Pazar günü ise yaklaşık 20 FEMEN aktivisti, Jeanne’i desteklemek için bir protesto düzenledi. Aktivistler, gövdelerine yazdıkları “göğüsler müstehcen değildir” sloganıyla yaşananları protesto etti.

FEMEN, Twitter üzerinden “Memelerim müstehcen değildir. Orsay Müzesi’ndeki bu eylemle, vücudumuzun müstehcen olmadığını, Jeanne ve tüm cinsiyetçilik kurbanı kadınları desteklediğimizi yeniden duyuruyoruz. Kadın bedeninin cinselleştirilmesini durdurun” notunu paylaştı.

Twitter’dan açık mektup paylaşan Jeanne, sosyal medyadan bir çok destek mesajı aldı ve müze geniş kitleler tarafından kınandı.

Orsay Müzesi ise Twitter’dan bir mektup paylaşarak genç kadından özür diledi. Müze mektubunda, “Orsay Müzesi girişinde yaşanan olayı öğrendik. Bundan büyük bir pişmanlık duyuyoruz ve olaydan etkilenen kişiden özür dileriz” sözlerine yer verdi.

Müzenin web sitesinde “insanların huzuru bozabilecek kıyafet giymeleri durumunda girişine izin verilmeyeceği” belirtilmiş, ancak huzuru bozabilecek kıyafetlere dair ayrıntı verilmemiş.


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