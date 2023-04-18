Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! “Seksi hissetmek için büyük göğüslere ihtiyacım yok”

Sosyal medyada kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması ve kendileriyle barışmalarına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla fenomene dönüşen Clara Doa, son paylaşımında küçük göğüslere sahip ve zayıf olmanın utanılacak bir durum olmadığını anlattı. Zayıf kadınların bedenlerinin zannedilenin aksine harika gözüktüğünü savunan Doa, iç çamaşırıyla çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşarak eleştirilere sert tepki gösterdi.

“BİRBİRLERİYLE REKABET ETMİYORLAR”

Leylak rengi bir iç çamaşırı takımıyla beyaz bir duvarın önünde poz veren Doa, ellerindeki çiçeklere gönderme yaparak kadınlara beden pozitifliğini anlattığı bir gönderisini yayınladı.

Baharın gelişinin kendisine büyük bir coşku hissettirdiğinden söz eden Doa gönderisine, “Bahar geldi ve fotoğrafları çekerken aklıma çiçekler geldi. Birbirleriyle rekabet etmeden sadece açan çiçekler... Kendilerini kimseyle kıyaslamıyorlar. Kendi güzelliklerinin farkındalar. Her çiçek kendi başına muhteşem ve benzersiz. Tıpkı kadınlar gibi. Çiçekler gibi, eğer kendimize çiçek açma izni verirsek, hepimiz kendi yolumuzda gelişebiliriz. Mutlu ve başarılı olmak için başka birine ihtiyaç duymadığınızı bilmelisiniz. ” notunu ekledi.

Doa’nın gönderisi kısa sürede 26 bin beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sonsuza kadar sana minnettar olacağım. Gerçekten hayatlarımızı değiştirdin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten saf güzelliğin vücut bulmuş halisin” yorumunu yaptı.