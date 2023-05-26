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Göğüs ölçülerini eleştirenlere sert cevap verdi! “Seksi hissetmek için büyük göğüslere ihtiyacım yok”

26.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken fenomen isim Clara Dao, vücut ölçülerini eleştirenlere sert tepki gösterdi. Sosyal medyada 210 bin takipçiye sahip olan fenomen isim, “Seksi hissetmek için büyük göğüslere ihtiyacım yok” diyerek rest çekti.

Göğüs ölçülerini eleştirenlere sert cevap verdi! “Seksi hissetmek için büyük göğüslere ihtiyacım yok”

Sosyal medyadan yaptığı vücut olumlaması paylaşımlarıyla tanınan fenomen isim Clara Dao, göğüs ölçülerini eleştirenlere iç çamaşırıyla verdiği pozla tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışına savaş açan Dao, daha küçük göğüslü kadınları savunmasıyla tanınıyor. Fenomen isim çekici ve özgüvenli hissetmek için standart ölçülere sahip olmanın gerekli olmadığını göstermek adına iç çamaşırıyla kamera karşısına geçtiğini söyledi.

“HER ŞEY KENDİNİ KABUL ETMEKLE İLGİLİ”

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Kadınların beden ölçüleri ne olursa olsun kendileriyle mutlu olmaları gerektiğini savunan Dao gönderisine, “Seksi görünmek için büyük bir göğse ihtiyacın olduğunu kim söyledi? Bunun beden ölçüleriyle alakası yok ve her şey kendini kabul etmekle ilgili. Kişisel yolculuğum boyunca küçük göğüslere sahip olmanın derin bir güçlendirme eylemi olduğunu keşfettim. Değerimizi genellikle fiziksel özelliklere göre ölçen bir dünyada, kendi güzellik anlayışımızı bulmak zor olabilir. Ama gerçek güzelliğin dış görünüşleri aştığını fark ettim." notunu ekledi.

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