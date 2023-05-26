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Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval, minicik bikinisiyle havuz keyfi yaptı! Güneşin tadını çıkarttı

26.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 300 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Lynn Sandoval yazı erken getirdi. Sıcak havanın tadını sarı bikinisiyle çıkartan Sandoval havus keyif yaptığı anları paylaştı. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval, minicik bikinisiyle havuz keyfi yaptı! Güneşin tadını çıkarttı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran fenomen isim Julia Lynn Sandoval yine hayranlarının nabzını yükseltti. Cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel isim geleneğini yine bozmadı ve takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Instragram hesabından sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Sandoval bu kez havuzun içinde sarı bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı. Sandoval gönderisine, “Güneş öpücüğü anları” notunu ekledi. Fenomen isim güzelliğini öven yorumların yanında binlerce beğeni de topladı.

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