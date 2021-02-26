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Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

26.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp iki kişi aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Çanakkale

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