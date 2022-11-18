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  4. Gökçeada'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gökçeada'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

18.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 3 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Gökçeada'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

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KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)

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yangın Gökçeada

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