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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

 KUZEY Ege'deki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege'deki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri, iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün feribot seferleri yapılamadı. Kuzey Ege'de devam eden fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin de fırtına nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise, şu an için normal olarak devam ediyor.

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