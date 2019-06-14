Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiası

"Daha önce 2016-2018 yıllarında Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen protokoller neticesinde yakıtı dahil iki çöp kamyonu kiralanarak, köylerin evsel atıklarının toplanması amacıyla belediyenin kullanımına verilmiştir. Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gönderilen yazıyla, ilçemize bağlı 9 köyde evsel ve evsel olmayan atıkların toplanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin Gökçeada ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir. Bunun üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliğince meclis kararı alınmıştır. 9 köy muhtarlığımızın da ortak olacağı 'Gökçeada İlçesi Köylerinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi' adı altında proje başlatılmasına ve uygulamaya konulması, proje kapsamında yapılacak tüm işlemler için birlik encümenine yetki verilmesi kararlaştırılmıştır."

İddiaların doğru olmadığını belirten Uzunoğlu, bu hizmetin daha önce Gökçeada Belediyesince verildiğini dile getirdi.

Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde köylerden çöplerin alınmadığına ilişkin haberler çıktığını söyledi.

Birlik tarafından kiralanan araçla söz konusu 9 köyde çöp toplama işine başlandığını aktaran Uzunoğlu, "Bunun yanı sıra İl Özel İdaresi tarafından ilçeye gönderilen araç ile Gökçeada'da vahşi çöp depolama yapılması engellenerek bu araçla depolanan çöpler Gelibolu Katı Atık Bertarafı Tesisi'ne taşınmaktadır." bilgisini de paylaştı.

Ender Faruk Uzunoğlu, vatandaşların mağdur olmasını önlemek için çöp toplama işinin Gökçeada Kaymakamlığınca üstlenildiğini sözlerine ekledi.

Şirinköy Muhtarı Hamdi Özkartal ve Eşelek Köyü Muhtarı Erol Dönmez de çöp toplama konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirterek, Uzunoğlu'na teşekkür etti.

