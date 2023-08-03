GÖKÇEN FIRAT KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İlk kadın amiral Gökçen Fırat hangi görevlerde bulundu?

Gökçen Fırat'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. YAŞ kararları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın atandığı duyuruldu. Gökçen Fırat ise TSK'nın ilk kadın amirali oldu.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay olan Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Gökçen Fırat hakkında bilgiler yayınlandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

