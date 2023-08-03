HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÖKÇEN FIRAT KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İlk kadın amiral Gökçen Fırat hangi görevlerde bulundu?

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İlk kadın amiral Gökçen Fırat hangi görevlerde bulundu?

03.08.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçen Fırat ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleştirildi. YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar yeni atamaları araştırmaya başladılar. Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Peki, Gökçen Fırat kimdir?

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İlk kadın amiral Gökçen Fırat hangi görevlerde bulundu?

Gökçen Fırat'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. YAŞ kararları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın atandığı duyuruldu. Gökçen Fırat ise TSK'nın ilk kadın amirali oldu.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay olan Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Gökçen Fırat hakkında bilgiler yayınlandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: Boyu 1,5 metre!Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: Boyu 1,5 metre!
Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın amirali olarak atandıGökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın amirali olarak atandı
Yangın çıkartacaklardı... Kıskıvrak yakalandılar!Yangın çıkartacaklardı... Kıskıvrak yakalandılar!
Anahtar Kelimeler:
Amiral yaş kararları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.