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GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ SON DAKİKA! Göktaşı nedir, ne anlama gelir? Malatya, Elazığ, Erzurum ve Gaziantep'ten görüldü!

02.09.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göktaşı ile ilgili aramalar Malatya ve çevre illerde bir gök olayının yaşandığının görülmesiyle birlikte hız kazandı. Şehirlerinde gökte bir ışık hareketi gören bölge sakinleri 'Malatya göktaşı, Elazığ Göktaşı, son dakika göktaşı düştü' gibi konuların yanıtlarını araştırıyor. Peki, göktaşı nereye düştü? Göktaşı nedir, ne anlama gelir? Malatya, Elazığ, Erzurum ve Gaziantep'ten görüldü!

GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ SON DAKİKA! Göktaşı nedir, ne anlama gelir? Malatya, Elazığ, Erzurum ve Gaziantep'ten görüldü!

'Son dakika göktaşı düştü' ekranı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Elazığ, Malatya ve Gaziantep'ten geldiği iddia edilen görüntüler kısa süreli paniğe neden oldu. Göktaşının düşme anı saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göktaşının bir ışıkla birlikte düştüğü görülüyor. İşte 'Göktaşı nereye düştü?' sorusunun cevabı ve diğer merak edilenler ile ilgili detaylar...

GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ SON DAKİKA!

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan görüntülerde Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde bir ışık patlaması yaşandı. Gökyüzünde yaşanan olayın sebebi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan gök olayının göktaşı olduğu iddia edildi. Öte yandan göktaşına ilişkin henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

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GÖKTAŞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Meteor, meteorit, göktaşı, meteoroit veya halk arasında kayan yıldız-düşen yıldız, yıldız kayması, küçük boyutlu bir kuyruklu yıldız ya da asteroit veya diğer cisimler kaynaklı çarpışmalar nedeniyle uzayda savrulan cisimlerin, Dünya'nın üst atmosferindeki hava molekülleriyle çarpışarak akkor haline geldikten sonra[2][3][4] hızlı hareketiyle ve bazen de ardından parlayan bir materyal saçan bir ışık çizgisi oluşturarak Dünya atmosferinden görünür bir şekilde geçen enkaz parçalarıdır.

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Uzay boşluğunda dolaşan 1 metreden küçük cisimler, asteroitlere atıfla, meteoroit olarak adlandırılmakta, cismin dünya atmosferine girerek sürtünme etkisiyle küçülmesi olayına meteor adı verilmekte, dünya yüzeyine düşen veya çarpan kalıntılar ise meteorit olarak tanımlanmaktadır.

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Orijinal nesne (meteoroit) atmosfere girdiğinde, sürtünme, basınç ve atmosferik gazlarla kimyasal etkileşimler gibi çeşitli faktörler cismin ısınmasına ve enerji yaymasına neden olur. Daha sonra bu cisim bir meteor haline gelir ve kayan yıldız olarak da bilinen bir ateş topu oluşturur. Gökbilimciler en parlak meteor örneklerini "bolitler" olarak adlandırır. Yüzeye çarptığında ise cisim bir meteorit haline gelir. Meteoritlerin boyutları büyük farklılıklar göstermektedir. Jeologlar için bolit, bir çarpma krateri oluşturacak kadar büyük bir meteordur.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Elazığ Erzurum Malatya göktaşı Meteor

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