Gökyüzü yeni bir döngüye giriyor: Özellikle yükselen burçlar çok etkilenecek! Haziran ayından 1 yıla kadar etkileri sürecek...

Astrologlara göre bu tarih, birçok yükselen burç için hayatın farklı alanlarında önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. Evlilikten kariyere, çocuk sahibi olmaktan maddi kazançlara kadar geniş bir yelpazede etkiler söz konusu olacak. 1 yıl sürecek bu gökyüzü hareketi, özellikle yükselen burcunuzu dikkate alarak plan yapmanız gereken bir döneme işaret ediyor.

YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Yükselen Koç burçları için taşınma, ev alma, gayrimenkul yatırımı gibi konular ön planda olacak. Aileyle ilgili düzenlemeler, ev kurma planları ya da uzun süredir hayal edilen bir yaşam alanına geçiş bu dönemin getirileri arasında.

YÜKSELEN BOĞALAR İÇİN İÇSEL DÖNÜŞÜM

Yükselen Boğalar için içe dönüş zamanı. Hayat sizi artık konfor alanınızdan çıkarmak istiyor. Bu yıl boyunca inzivaya çekilmek, ruhsal arınma yaşamak, eskiyi bırakıp yeniyi çağırmak için uygun bir atmosfer oluşuyor. Kendinizi adadığınız alanlarda çözülmeler yaşanabilir, ama bu çözülme ruhsal olarak sizi hafifletip özgürleştirecek.

YÜKSELEN İKİZLER İÇİN FİNANSAL RAHATLAMA

Yükselenler ikizler için maddi konularda olumlu bir yıl başlıyor. Gelir artışı, maaş zammı, ek kazanç veya finansal istikrar söz konusu olabilir. Aynı zamanda para yönetimi konusunda daha olgun ve planlı bir duruş sergilemek bu süreci daha verimli kılacaktır.

YÜKSELEN YENGEÇLER İÇİN SOSYAL ÇEVREDE YENİDEN YAPILANMA

Yükselenler yengeçler için, sosyal çevrenizde ciddi değişimler olabilir. Dostluklar testten geçerken, kim gerçekten sizinle aynı yolda, kim değil, bunu daha net göreceksiniz. Bazı arkadaşlıklar biterken, yeni ve daha vizyoner insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Topluluklarla projelere girme, derneklerde aktif rol alma veya dijital platformlarda görünür olma şansınız yüksek.

YÜKSELEN ASLANLAR İÇİN KARİYERDE STRATEJİK YÜKSELİŞ

Yükselenler aslanlar için, yükselen Aslanlar için dikkat çekici bir kariyer yılı. Ancak bu kez şov yaparak değil, stratejik ve planlı adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Toplumsal statünüz, iş pozisyonunuz ya da genel görünürlüğünüz artabilir. Yıl içinde önemli bir terfi, pozisyon değişikliği ya da yönetici rolü gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BAŞAKLAR İÇİN UFUK GENİŞLETİCİ FIRSATLAR

Yükselenler başaklar için, gündelik olandan uzaklaştırıp daha geniş bir perspektife taşıyacak. Yurt dışı, eğitim, akademik kariyer, yabancı dil öğrenimi ya da kültürel deneyimler hayatınıza girebilir. Hayat felsefenizi değiştirecek karşılaşmalar yaşanabilir. Eğer uzun süredir başlamak istediğiniz bir kitap, tez ya da medya projeniz varsa, gökyüzü sizi destekliyor.

YÜKSELEN TERAZİLER İÇİN KARİYER PARLIYOR

Yükselenler teraziler için, kariyerinde yükselmek, tanınmak ya da önemli bir projeye imza atmak isteyen yükselen Teraziler için fırsat dolu bir dönem başlıyor. İş değişikliği, terfi ya da toplum önünde statü kazanımı gibi konular gündeme gelebilir. Geçmişte gösterilen çabaların karşılığı şimdi alınacak.

YÜKSELEN AKREPLER İÇİN DERİN TEMİZLENME VE FİNANSAL YENİDEN DOĞUŞ

Yükselenler akrepler için, köklü bir içsel ve maddi temizlik olabilir. Ortaklı gelirler, borçlar, krediler ya da miras gibi konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda psikolojik anlamda da ‘yeniden doğum’ teması ön planda: geçmişin yüklerinden arınmak, bağımlılıkları sonlandırmak için destekleyici bir yıl. Şifalanmak isteyen Akrepler terapi, danışmanlık ya da içsel çalışmalarla ciddi ilerleme kaydedebilir. Derin bağ kurduğunuz insanlarla ilişkileriniz de sınavdan geçebilir.

YÜKSELEN YAYLAR İÇİN MİRAS VE MADDİ KONULAR GÜNDEMDE

Yükselenler yaylar için, önümüzdeki bir yıl, yükselen Yay burçları için miras, vergi, nafaka, kredi ya da ortaklı para konularında gelişmeler getirebilir. Beklenmedik bir para girişi ya da uzun süredir çözülemeyen bir finansal mesele sonuca ulaşabilir.

YÜKSELEN OĞLAKLAR İÇİN EVLİLİK ZAMANI

Önümüzdeki bir yıl, yükselen Oğlak burçları için aşk ve evlilik alanında önemli gelişmelere sahne olabilir. Hayatınıza ciddi bir ilişki girebilir, uzun süredir devam eden birlikteliğiniz resmiyet kazanabilir. Evli olanlar içinse ilişkiyi daha sağlam temellere oturtma zamanı. Taahhüt, sorumluluk ve sevgi ön planda olacak.

YÜKSELEN KOVALAR İÇİN İLİŞKİLERDE DENGE ZAMANI

Yükselenler kovalar için, ikili ilişkiler bu yıl Kova yükselenlerin ana sahnesi. Evlilik, uzun vadeli birliktelikler veya profesyonel ortaklıklar gündeme gelebilir. Yalnızsanız ciddi bir ilişkiye adım atabilir, ilişki içindeyseniz statü değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Ancak gökyüzü sizden “denge” talep ediyor: karşı tarafın ihtiyaçlarını da gözeten bir tavır sergilemelisiniz. Öfkeyle değil, iş birliğiyle ilerleyen her ilişki size kalıcı kazançlar getirebilir.

YÜKSELEN BALIKLAR İÇİN AİLEDE YENİ BİR SAYFA

Yükselen Balık burçları için çocuk teması öne çıkıyor. Bu yıl içinde çocuk sahibi olma kararı alınabilir, gebelik haberi alınabilir ya da mevcut çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerde üretkenlik artabilir.