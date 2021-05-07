Gökyüzünde görülen ışıklar nedir? Starlink uyduları nedir, ne işe yarar?

Starlink uyduları nedir? gökyüzünde görülen ışıklarına ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İstanbul'da görülen starlink uydularının, SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olduğu ifade edildi. İşte, ayrıntılar...

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu. Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

(İHA/DHA)

