Gökyüzünde ışık patlaması yaşandı, ambulans beşik gibi sallandı! Hatay'da deprem anına ait yeni görüntü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğünde deprem anında, Hatay'da 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK PATLAMASI DA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.

Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor. (AA-İHA)