HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gökyüzünde şaşırtan anlar! Paraşütle uçuş yaparken saç kesti

Gökyüzünde şaşırtan anlar! Paraşütle uçuş yaparken saç kesti

16.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütü ile havalanan bir kuaför, uçuş yaptığı sırada müşterisinin saçını kesti.

İlçede kadın kuaförlüğü yapan 27 yaşındaki Nasuh Orhon, Ölüdeniz'de gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarında evlilik teklifi, müzik enstrümanı çalma ve kahve pişirme gibi farklı bir etkinliği deniz paraşütü ile yapmaya karar verdi.

Orhon, daimi müşterisi 21 yaşındaki Eda Güngör'ün de kabul etmesi üzerine, Çalış Plajı'ndan hareket eden tekneye bağlı deniz paraşütü (Parasailing) ile yerden 150 metre yükseğe havalandı.

Hızla ilerleyen teknenin peşindeki paraşütte müşterisinin saçlarını kesen Orhon'un bu performansı aksiyon kameralarıyla da görüntülendi.

Orhon, gazetecilere, deniz paraşütünde saç kesimi yapma fikrini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştığında beğenildiğini belirten Orhon, "Farklı ve heyecanlı anlar yaşadık. Çok güzel yorumlar aldık. Beğenilmesi de bizi mutlu etti." dedi.

Eda Güngör ise daha önce hiç deniz paraşütüyle uçmadığını, ilk başta tedirgin olduğunu anlattı.

Havada heyecanlı dakikalar yaşadığını dile getiren Güngör, "Saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum. Çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını aramaya çıktı, orada görünce çok şaşırdı! 'Hiç tahmin etmemiştim'Kızını aramaya çıktı, orada görünce çok şaşırdı! 'Hiç tahmin etmemiştim'
AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!
Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladıFlaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kuaför Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

6 milyon vatandaşın borcu silinecek! Son 14 gün...

6 milyon vatandaşın borcu silinecek! Son 14 gün...

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...

Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.