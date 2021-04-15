Gökyüzünde tarih yazdılar! Gurur kaynağımız SOLOTÜRK 10 yaşında

Hava Kuvvetleri’nin F-16 ile hava akrobasisi yapan SOLOTÜRK, 10. yılını kutluyor. Yaptıkları şovlarla herkesi şaşırtan, izleyenlere 'O hareketleri nasıl yapıyorlar' dedirten SOLOTÜRK pilotları, izlemeye doyamadığımız gösterileriyle Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

10 yıldır gökyüzüne tarih yazan SOLOTÜRK ekibinin her biri savaş pilotu. Aldıkları eğitimin ardından SOLOTÜRK ekibinin bir parçası olan pilotlarımız yalnızca gösteri değil, önemli harekatlarda da jetleriyle yer alıyor, hedefleri tam isabetle vuruyor.

Binbaşı Emre Mert. Yüzbaşı Serdar Doğan. Ve SOLOTÜRK'ün sesi olan, o hava gösterilerini coşkulandıran yüzbaşı Bircan Biçer.

TÜM ZORLUKLARI GÖĞÜSLEYİP 'DUYDUĞUMUZ GURUR DAHA BÜYÜK' DİYORLAR

yıl şerefine kapılarını açan SOLOTÜRK, prova uçuşu gerçekleştirdi. İlk uçuşu Yüzbaşı Serdar Doğan'ın. Doğan F-16'ın yanına geliyor son kontrolleri yapıyor. 9 askerden oluşan SOLOTÜRK’ün teknik ekibiyle jeti kontrol ediyor. CNN Türk'ün haberine göre, onlar her uçuştan sonra terliyor, sıvı kaybediyorlar, G basıncından dolayı yüzlerinin şekli değişiyor. İşleri zor ama, duyduğumuz gurur daha büyük diyorlar.

SAYISIZ GÖSTERİ VE ÖDÜL ALDILAR

SOLOTÜRK,10 yıl boyunca hem Türkiye'de hem dünyada yüzlerce hava gösterisine imza attı, ödüller aldı.

MSB'DEN SOLOTÜRK PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı da SOLOTÜRK'ün 10. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen şanlı ay yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan SoloTürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntüde SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.