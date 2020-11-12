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Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

Golan Tepeleri’ndeki Hispin yerleşim birimlerinde bir mahalle inşa etme sırasında bir kale keşfedildi. Kalenin Kral Davut'un müttefiki olan Geşur Krallığı'n ait olduğu belirtiliyor.

Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi

İsrailli arkeologlar, Golan Tepeleri'nde, İsrail hükümdarı Kral Davut dönemine ait bir kaleyi ortaya çıkardı.

Golan Tepeleri'nde en eski müstahkem yerleşim yeri olabileceği belirtilen kale, Hispin yerleşim birimlerinde yeni bir mahalle inşa etme çalışmaları sırasında keşfedildi.

Kalenin Kral Davut'un müttefiki olan Geşur Krallığı'na ait olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve kazıların yöneticilerinden Barak Tzin, bin metre karede yürütülen çalışmaları sonucunda, üzerinde kollarını uzatarak açan, iki boynuzlu bir figürün oyulduğu büyük bir taşın ve elinde müzik aleti tutan bir kadın heykelinin bulunduğunu anlattı.

'NADİR BİR BULUŞ'

Taberiye Gölü'nün kıyısında bulunan Geşur Krallığı'nın başkentiyle bağlantısı olan Beyt Seyda bölgesinde ortaya çıkarılan benzer ögelere işaret eden Tzin, "Bu da bizi Demir Çağ'ından bulduğumuz keşiflere götürüyor” diye konuştu.

Keşiflerin, Davut Krallığı ile Geşur Krallığı arasında 'ailevi bağlar' gösterdiğini anlatan Tzin, AFP'ye yaptığı açıklamada, kalenin milattan önce 11. ila 9. yüzyıla ait olduğunu belirterek, ‘Golan arkeolojisinin bulmacasına nadir bir parça eklediğini' ifade etti.

'YENİDEN GOLAN'I KEŞFETMEYE BAŞLIYORUZ'

Tzin, "Bu olgu, bildiğimizden çok daha yaygın olabilir. Golan araştırmalar henüz yüksek bir seviyede değil. Biz sadece yeniden Golan'ı keşfetmeye başlıyoruz" diye konuştu.

İsrail Eski Eserler Kurumu’nun bilimsel danışmanı Ron Be’eri, Times of Israel sitesine yaptığı açıklamada, kimin kaleyi güçlendirdiği ve bu büyük bazal taşları oyduğu hala cevaplanmamış sorulardan biri olduğunu söyledi.

'MISIR VE HİTİTLERDEN SONRA BOŞLUK VAR'

Be’eri, "Mısır ve Hitit imparatorluklarının yıkıldığı andan itibaren büyük bir boşluk var. O dönemi yazan hiçbir tarihçi yok ve bir nevi sadece fiziksel eserlerden yola çıkarak varsayımlarda bulunabileceğimiz 'tarih öncesi' döneme dönüyoruz. Bu yüzden de spekülasyonlara giriyoruz. Gerçekten ne olduğunu bilmek imkansız" ifadelerini kullandı.

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