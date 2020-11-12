Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi

İsrailli arkeologlar, Golan Tepeleri'nde, İsrail hükümdarı Kral Davut dönemine ait bir kaleyi ortaya çıkardı.

Golan Tepeleri'nde en eski müstahkem yerleşim yeri olabileceği belirtilen kale, Hispin yerleşim birimlerinde yeni bir mahalle inşa etme çalışmaları sırasında keşfedildi.

Kalenin Kral Davut'un müttefiki olan Geşur Krallığı'na ait olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve kazıların yöneticilerinden Barak Tzin, bin metre karede yürütülen çalışmaları sonucunda, üzerinde kollarını uzatarak açan, iki boynuzlu bir figürün oyulduğu büyük bir taşın ve elinde müzik aleti tutan bir kadın heykelinin bulunduğunu anlattı.

'NADİR BİR BULUŞ'

Taberiye Gölü'nün kıyısında bulunan Geşur Krallığı'nın başkentiyle bağlantısı olan Beyt Seyda bölgesinde ortaya çıkarılan benzer ögelere işaret eden Tzin, "Bu da bizi Demir Çağ'ından bulduğumuz keşiflere götürüyor” diye konuştu.

Keşiflerin, Davut Krallığı ile Geşur Krallığı arasında 'ailevi bağlar' gösterdiğini anlatan Tzin, AFP'ye yaptığı açıklamada, kalenin milattan önce 11. ila 9. yüzyıla ait olduğunu belirterek, ‘Golan arkeolojisinin bulmacasına nadir bir parça eklediğini' ifade etti.