HABER

Golan Tepeleri'nin "gerçek" sahipleri, dönecekleri günü bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti'nin Golan Tepeleri'ne yerleştirmesiyle bölgeyi yurt edinen Türkmen Yörükleri, işgal nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönecekleri günün özlemiyle yaşıyor - Golan Tepeleri'ndeki Ayn Ayşe köyünde doğup büyüyen Osman Bekir: - "Biz ineklerimizin üstüne yorganlarımızı, döşeklerimizi koyduk. Ekmeğimizi, yemeğimizi de eşeğin üstüne koyduk, köyden çıktık" - Hayriye İbrahim: - "Geri dönmek umuduyla çıktık. 'Savaşı biz kazanacağız, geri döneceğiz.' diye çıktık, dönemedik"

İSA TOPRAK - İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde doğup büyüyen ve 1967'deki savaşta yurtlarını terk etmek zorunda kalan Türkmen Yörükleri, yeniden kendi topraklarına dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Tarihe "Altı Gün Savaşları" olarak geçen 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in işgali altında bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla yeniden dünya gündemindeki yerini alan Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'ne Osmanlı Devleti tarafından yerleştirilen Türkmen Yörükleri'nden Bekir ailesi, işgal nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönecekleri günün özlemiyle yaşıyor.

Kuneytra'ya yakın bölgede Ayn Ayşe köyünde dünyaya gelen Osman Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1958 yılında doğduğu köyünden 1967'deki İsrail işgalinde ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

"Yörük oğlu Yörük'üm, Türk'üm." diyen Bekir, evlerinin tapusunun Türk tapusu olduğunu vurguladı.

Bekir, İsrail askerleri bölgeyi işgal ettiği halde on beş gün kaldıklarını, askerlerin kendilerine kalmaları yönünde teklifte bulunduğunu fakat bu teklifi köyün büyüklerinin kabul etmediğini anlatarak, "Baktılar 'Siz Türk'sünüz, siz kalın, siz bu işe karışmayın, gelin kalın siz. Üstbaşı sizin, eşiklik bizim.' dediler ama bizim büyükler kabul etmedi." dedi.

Okulları, tarlaları, bağları olan yurtlarından işgal nedeniyle çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Bekir, yolda yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Biz ineklerimizin üstüne yorganlarımızı, döşeklerimizi koyduk. Ekmeğimizi, yemeğimizi de eşeğin üstüne koyduk, köyden çıktık. Amcaoğlumun çocuğu vardı, anneme verdiler çocuğu arkasında iple bağlıydı. Çocuk yolda ölmüş. Sonra orada gömdük."

- "Esed tapuları toplamak için gazeteye ilan verdi"

O dönemde bölgede 12 Türkmen köyü olduğunu, Esed'in göçmenlerin elinden tapuları toplamak için 2005'te gazetede bir ilan çıktığını aktaran Bekir, "Dediler 'Golan Tepesi'nde evi olan, tapusu olan getirsin. Onlara daire vereceğiz, yer vereceğiz, onlara bakacağız.' Elimizdeki bir kısım tapuları götürdük. Biz yer de görmedik, ettiğimizden de kaldık." diye konuştu.

Osman Bekir'in ağabeyi Bayram Bekir de 1973'te asker olduğunu ve Yom Kipur Savaşı'nda İsrail'e karşı savaştığını söyledi.

Gece namaz kılarken yüzüne isabet eden bir şarapnel parçası nedeniyle yaralandığını ve bu savaşta gazi olduğunu anlatan Bekir, en büyük hayalinin doğup büyüdüğü Golan Tepesi'ndeki köyüne dönmek olduğunu vurguladı.

- "İsrail'e bel bağlanmaz"

Aynı köyde doğup büyüyen Bayram Bekir'in eşi Hayriye İbrahim de İsrail askerlerinin köye geldiklerinde 14 yaşında olduğunu ve İsraillilerin, "Siz çıkmayın, siz Türk'sünüz." dediklerini aktardı.

Buna rağmen işgalcilerin iki genci öldürdüklerini anlatan İbrahim, "İsrail 'Çıkmayın.' dedi ama iki gencimizi vurdular, ondan dedik yani 'İsrail'e bel bağlanmaz.' Ondan göçtük yani." dedi.

Geri döneceklerini düşündükleri için yanlarına sadece yatak, yorgan aldıklarını söyleyen İbrahim, "Biz kendimiz geri döneceğiz, bir haftaya, iki haftaya döneceğiz diye öyle ağır öteberilerimizi hep sakladık. Yani geri dönmek umuduyla çıktık. 'Savaşı biz kazanacağız, geri döneceğiz.' diye çıktık, dönemedik. Öteberilerimiz orada kaldı." diye konuştu.

Köyden ayrıldıklarında nişanlı olduğu eşiyle Şam'da evlendiklerini aktaran İbrahim, eşiyle çok sıkıntılar çektiklerini ama her şeyde beraber olduklarını, en büyük hayallerinin de köylerine dönmek olduğunu sözlerine ekledi.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyorAtatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğuKöydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Golan Tepeleri Hayriye İbrahim Osman Bekir Türkmen Yörükler Yom Kipur

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika karar! 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ebeveynler dikkat! Stres oyuncakları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.