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Gölde kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Adana’da Seyhan Baraj Gölü içerisinde 30 yaşında bir kadının cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Baraj Set üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü içerisinde bir kadın cesedi olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adana’da Seyhan Baraj Gölü içerisinde 30 yaşında bir kadının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Baraj Set üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü içerisinde bir kadın cesedi olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler, set üzerinde kadına ait çantayı buldu. Çanta içerisinde yapılan aramalarda cesedin Seldağ Gildir’e (30) ait olduğunu belirledi. Sualtı polisleri göl içerisinden cesedi çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kadının köprü üzerinden suya atlayıp intihar etmiş olabilme şüphesi üzerinde yoğunlaştı.

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