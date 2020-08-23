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Golden cinsi köpek sezaryen ile 10 yavru doğurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Sakarya’da golden cinsi 3 yaşındaki köpek, sezaryenle 10 yavru dünyaya getirdi.

Golden cinsi köpek sezaryen ile 10 yavru doğurdu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan Mercan Atmaca isimli vatandaşın golden cinsi 3 yaşındaki köpeği normal doğum yapamadı.

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Köpeğin sahibi Atmaca bunun üzerine köpeğini Arifiye’de bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Burada gerçekleştirilen kontroller sonucunda köpeğe sezaryen yapılmasına karar verildi.

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Veteriner Hekim Mustafa Yıldız tarafından gerçekleştirilen operasyonda köpek, sezaryen ile 10 yavru dünyaya getirdi. Anne köpek ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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