Golden Hair Fest’te Bursa rüzgarı

Antalya’da, CMC CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından düzenlenen Golden Hair Festivali Bursa’dan isimleri ağırladı.

17-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival, farklı ülkelerden gelen kuaförlerin şovlarına sahne oldu. Bursa’dan ise ‘Bursa Show Time’ adı altında festivale katılan Metin Eren, Yusuf Özdemir, Serdar Fazlıoğlu, Kenan Şahin, Emrah Kahraman, Hüsnü Gündeş, Mustafa Söner ve Mesut Akbaş 2 gün boyunca yeteneklerini sergiledi. Sahne show sunumuyla tam not alan ‘Bursa Show Time’ ekibine CMC CAT Türkiye yönetim kurulu üyeleri kupa takdiminde bulundu. Kupa için yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Bursa Show Time Takım Kaptanı Metin Eren, “Bu festival kuaför camiası açısından oldukça önem arz ediyor. O nedenle organizasyonun Türkiye’de gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



