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Gölge 35 derece! Denizli'de asfalt eriten sıcak: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?

28.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklıklar asfalt eritti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sürücüler asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih ederken, söz konusu durum hakkında konuşan bir sürücü, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir?'' dedi.

Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

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''AĞUSTOS AYINDA NE OLACAK KİM BİLİR?''

Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi.

İbrahim Özen ise "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.

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SICAKLIĞIN VURDUĞU EDİRNE'DEKİ NEHİR DİBİ GÖRDÜ

Öte yandan Edirne'de de son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren 30 dereceye kadar çıkan sıcak hava, kent genelinde etkisini gösteriyor. Sıcak havanın yanı sıra hem Bulgaristan'da hem de Edirne'de yağışların az olması, nehirlerde su seviyesinin azalmasını beraberinde getirdi.

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Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

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Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde kum adacıkları oluştu, çöpler ve sazlık alanlar ortaya çıktı. Edirne halkı nehirlerin temizlenmesi çağrısında bulundu.

(DHA/İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Denizli Edirne
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