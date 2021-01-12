Gömlek yakasındaki lekeler nasıl çıkar? İşte sakız gibi bembeyaz yapan yöntemler!

Çamaşır makinesinde de yıkasanız, elde de ovalasanız hatta kuru temizlemeciye bile verseniz özellikle beyaz gömleklerinizin yakalarındaki sarı lekelerden bir türlü kurtulamazsınız. Ancak mucize etki gösteren çareler daha bitmedi.

1. ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Lekenin üzerine güçlü bir leke çıkarıcı püskürtün ve kullanılmayan bir diş fırçasıyla fırçalayın. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı fırçalayın. Ardından leke işlemini 30 dakika bekletin. İnatçı bir leke ise bir saat kurumasına izin verin ve gömleği her zamanki gibi makinede yıkayın.

2. ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bir kaseye iki yemek kaşığı (30 ml) bulaşık deterjanı dökün. Toz bulaşık deterjanı kullanın. Kalın bir macun oluşana kadar bir çorba kaşığı (15 ml) suyla karıştırın. Macunun diş macunu kıvamında olması gerekir. Kıvam çok sulu ise, kalın bir macun oluşana kadar daha fazla deterjan ekleyin.

Gömlek yakanızı ıslatın. Gömleğinizin yakasını soğuk akan suyun altına yerleştirin. Yakanızın ön ve arka tarafının tamamen ıslak olduğundan emin olun.

Macunu yakanıza koyun. Parmağınızı kullanarak yakanızdaki lekelere ve kirli bölgelere sürün. Macunu bir saat bekletin. .Fırçalarken lekeli alanlara odaklanarak yakanızı fırçalamak için bir diş fırçası veya kıl fırçası kullanın. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı fırçalayın.