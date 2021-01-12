Gömlek yakasındaki lekeler nasıl çıkar? İşte sakız gibi bembeyaz yapan yöntemler!

Çamaşır makinesinde de yıkasanız, elde de ovalasanız hatta kuru temizlemeciye bile verseniz özellikle beyaz gömleklerinizin yakalarındaki sarı lekelerden bir türlü kurtulamazsınız. Ancak mucize etki gösteren çareler daha bitmedi.
Lekenin üzerine güçlü bir leke çıkarıcı püskürtün ve kullanılmayan bir diş fırçasıyla fırçalayın. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı fırçalayın. Ardından leke işlemini 30 dakika bekletin. İnatçı bir leke ise bir saat kurumasına izin verin ve gömleği her zamanki gibi makinede yıkayın.
Bir kaseye iki yemek kaşığı (30 ml) bulaşık deterjanı dökün. Toz bulaşık deterjanı kullanın. Kalın bir macun oluşana kadar bir çorba kaşığı (15 ml) suyla karıştırın. Macunun diş macunu kıvamında olması gerekir. Kıvam çok sulu ise, kalın bir macun oluşana kadar daha fazla deterjan ekleyin.
Gömlek yakanızı ıslatın. Gömleğinizin yakasını soğuk akan suyun altına yerleştirin. Yakanızın ön ve arka tarafının tamamen ıslak olduğundan emin olun.
Macunu yakanıza koyun. Parmağınızı kullanarak yakanızdaki lekelere ve kirli bölgelere sürün. Macunu bir saat bekletin. .Fırçalarken lekeli alanlara odaklanarak yakanızı fırçalamak için bir diş fırçası veya kıl fırçası kullanın. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı fırçalayın.
Macun kuruysa, diş fırçasıyla fırçalamadan önce yakanızı soğuk suyla yeniden ıslatın. Etiketteki talimatlara göre gömleğinizi yıkayıp kurulayın.
Üç ölçek karbonatı bir ölçek hidrojen peroksitle birleştir. Malzemeleri kalın bir macun oluşana kadar karıştırın. Macun diş macunu kıvamına sahip olmalıdır.
Koyu veya renkli bir yaka temizliyorsanız, hidrojen peroksiti suyla değiştirin. Hidrojen peroksit koyu veya renkli bir yakayı ağartabilir.
Yakanızı akan ılık suyun altına koyun. Yakanızın ön ve arka tarafının tamamen ıslak olduğundan emin olun.
Macuna bir diş fırçası veya kıl fırçası batırın. Macunu lekeye sür. Lekelerin ve kirli alanların tamamen macunla kaplandığından emin olun. Macunu lekeye sürmek için diş fırçanı kullan. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı kuvvetlice fırçalayın. Daha sonra macunun 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin. Sonra gömleğinizi etiketteki talimatlara göre veya normalde yaptığınız gibi yıkayın. Gömleğinizi kurutmadan önce lekelerin çıktığından emin olun. Gömleğinizi kurutucuda veya asarak kurutun.
Gömleğinizi masanın üzerine düz bir şekilde yatırın. Yakanın yukarı baktığından emin olun. Deterjanın masaya bulaşmasını önlemek için gömleğinizin altına bir havlu yerleştirin Deterjanı doğrudan yakanıza dökün. Deterjanı yakanıza sürmek için parmaklarınızı kullanın ve lekeli alanların tamamen kaplandığından emin olun. Deterjanı 30 dakika ile 1 saat arasında bırakın. etiket üzerindeki talimatlara göre gömleğinizi yıkayıp kurulayın. Gömleğinizi kurutucuda kurutmadan önce lekelerin tamamen çıktığından emin olun. Gömleklerinizi asarak kurutabilir veya kurutucuda kurutabilirsiniz.
Son ve 5. çözüm olarak videomuzdaki talimatları izleyebilirsiniz. Gömleği yıkamadan önce yakasını sabunlayıp yarım saat bekletin. Sabun, yaka kirlerini büyük ölçüde çıkaracaktır.
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