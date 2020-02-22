Gomorra dizisi ve filmiyle özdeşleşen “Scampia’nın Yelkenlileri”ne veda

İtalya'nın Napoli kentinde mafya ve uyuşturucu savaşlarıyla özdeşleşen, bu savaşların anlatıldığı Gomorra filmi ve dizisinde de set olarak kullanılan Scampia mahallesindeki "Yelkenli" binalar yıkılıyor.

Yelkenliye benzeyen tasarımı nedeniyle "Scampia'nın Yelkenlileri" olarak anılan toplu konutlar, Napoli mafyası Camorra'nın nüfuzunun en güçlü görüldüğü muhitlerden biri haline gelmişti.

1960'larda inşasına başlanan Yelkenliler, son yıllarda yoksulluk, bakımsızlık, şiddet ve mafya çatışmalarının simgelerinden biri olarak yer edinmişti. Yelkenliler, "Batı Avrupa'nın en büyük uyuşturucu ve silah süpermarketi" olarak da anılıyordu.

Yıllardır ıslahı gündemde olan Scampia'nın 7 Yelkenlisi'nden 3'ü, 1997-2003 yılları arasında yıkılmıştı. Kalan 4 Yelkenli'den 3'ünün imhasına da önceki gün başlandı. Yıkım işlemlerinin 40 gün kadar sürmesi bekleniyor. Yıkım sona erdiğinde ise Scampia'nın Yelkenlileri'nden geriye yalnızca bir tanesi, yerel yönetimin ofis binası olarak kullanılmak üzere yerinde kalacak. Yıkılan binaların yerine ise daha alçak konutlar, parklar, okullar yapılması planlanıyor.