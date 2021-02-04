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  4. Gömülü bulunan uyuşturucu ve silahın şüphelisi 4 yıl sonra yakalandı

Gömülü bulunan uyuşturucu ve silahın şüphelisi 4 yıl sonra yakalandı

04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gömülü bulunan uyuşturucu ve silah ile ilgili soruşturmanın şüphelisi, 4 yıl sonra jandarma tarafından durdurulan bir aracın içerisinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde jandarma tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gömülü bulunan uyuşturucu ve silah ile ilgili soruşturmanın şüphelisi, 4 yıl sonra jandarma tarafından durdurulan bir aracın içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde jandarma tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçtaki İ.K. ve İ.Y. ve şahıslara eroin maddesini temin eden M.A. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen zanlılardan M.A.’nın 2017 yılında bir arazide toprağa gömülü halde ele geçirilen 2 kilo 17 gram uyuşturucu ile 5 adet uzun namlulu silah şarjörü ve 37 merminin şüphelisi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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