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Gönül Dağı dizisi 19. bölüm izle | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

06.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı dizisi 19. bölüm izle | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT izleyicilerini her Cumartesi ekrana kitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak, geçen haftaki bölümde neler oldu?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de TRT ekranlarında seyircileri ile buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle bu akşam tekrar izleyici karşısında olacak. Bu hafta yayınlanacak bölümde seyircileri büyük sürprizler ve yeni heyecanlar bekliyor.

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GÖNÜL DAĞI 19. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanlarını aşağıdaki linkten izleyebilrsiniz.

Gönül Dağı 19. Bölüm 1. Fragman
Gönül Dağı 19. Bölüm 2. Fragman

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı'nın yeni bölümü 6 Mart Cumartesi yani bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

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GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Hikayelerinde bozkır coğrafyasını ve bozkır insanını tatlı bir dille anlatan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenerek televizyon ekranlarına uyarlanan dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstleniyor.

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin kadrosunda ise televizyonculuk sektörünün usta isimlerinden Erdal Cindoruk, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ferdi Sancak, Ali Düşenkalkar, Ege Aydan, Cihat Süvarioğlu, Eser Eyüboğlu, Semih Ertürk, Şebnem Dilligil, Nazlı Pınar Kaya, Nuri Gökaşan, Yavuz Sepetçi, Çiğden Aygün ve Hüseyin Sevimli yer alıyor.

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TRT 1

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