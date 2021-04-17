Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Dilek ve Taner sözleniyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Halime'nin onaylamasıyla beraber Taner ve Dilek'in önündeki bütün engeller kalkmıştı. Peki Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI ( 24. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ (23. BÖLÜM)

Halime'nin onaylamasıyla beraber Taner ve Dilek'in önündeki bütün engeller kalkmış olur. Yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, diğer yanda Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?

İsteme gecesi heyecanla yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? İsteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan sürpriz misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok edici gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI ( 24. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.