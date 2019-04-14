HABER

Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adıyaman'da doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Ümit Şahin, kendisinden yaşça büyük görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor - Görme engelli öğretici Şahin: - "Hayatım boyunca bilmeyenlere Kur'an- ı Kerim öğretmek istiyorum" - "Tüm arkadaşlarım çok gayretli. Ben onlara Kur'an öğretirken onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yaşayan doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Ümit Şahin, kendisinden yaşça büyük görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.

Doğuştan görme engelli Ümit Şahin, yaklaşık iki yıl önce İstanbul'da Braille alfabesi kursuna katılarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kur'an aşkı engel tanımayan Şahin, öğretici olabilmek için kurslara katıldı.

Kursun ardından öğretici olan Şahin, yaklaşık beş aydır Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Mimar Sinan Kur'an kursunda kendisi gibi dört görme engelli kursiyere ders veriyor.

Kursiyerlere her gün yaklaşık beş saat Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler de veren Şahin, sesinin güzel olması dolayısıyla söylediği ilahilerle öğrencilerini mest ediyor.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumayı, İstanbul'daki kursta öğrendiğini ifade etti.

Geçen yıl Adıyaman Müftülüğünde görevlendirildiğini anlatan Şahin, yaklaşık beş aydır Mimar Sinan Kur'an Kursu'nda dört görme engelli öğrenciye Kur'an-ı Kerim öğrettiğini söyledi.

Şahin, kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in haricinde dini bilgiler de verdiğini belirterek, "Arkadaşlarımın takıldığı noktalarda yardımcı oluyorum. Hiç namaz kılmayan amcamız buraya gelip beş vakit namaz kılmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize kalacak olan zaten budur. Din dediğimiz şey sadece evde oturup namaz kılıp zikir çekmek değildir. Bizler Müslüman olarak din kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Hayatım boyunca bilmeyenlere Kur'an- ı Kerim öğretmek istiyorum." diye konuştu.

- "Onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor"

Öğrencilerine, her gün beş saat ders verdiğini anlatan Şahin, "Öğrencilerimin ilgisinden dolayı azmim artıyor. Öğrencilerimden 41 yaşındaki Şevket amca, hiç okula gitmemesine rağmen buraya gelip Kur'an öğrendi. Tüm arkadaşlarım çok gayretli. Ben onlara Kur'an öğretirken onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor. " dedi.

Şahin, kendisine ait ilahi bestelerinin de bulunduğunu aktararak, "Bizim değerlerimizi anlatan ezgileri besteleme gayretindeyim. Şu ana kadar beş bestem bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Azmiyle bizlere örnek oluyor"

Kursa katılan 45 yaşındaki Celal Şahin ise Kur'an Kursu'na gelip Ümit Şahin'den Kur'an öğrendiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Celal Şahin, "Mutluyuz. Azmiyle bizlere örnek oluyor. Her gün yaklaşık beş saat Kur'an öğreniyorum." diye konuştu.

Kursiyer 70 yaşındaki Bahri Tunç ise öğrenme ve okumanın yaşı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit hocamıza saygı duyuyorum. Kendisi torunumun yaşında olmasına rağmen bana Kur'an öğretiyor. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Hepimiz görme engelliyiz. Ümit hocam sağ olsun, her gün vaktini bize ayırıp bize bilmediklerimizi anlatıyor. Allah, kendisinden razı olsun. Çok azimli bir kardeşimiz."

PARTNERKimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...Kimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...
Konya Ovası dış havzalardan su bekliyorKonya Ovası dış havzalardan su bekliyor
Açık Kapı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiAçık Kapı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görme engelli kuran Kurs öğretici ümit şahin

En Çok Okunan Haberler

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.