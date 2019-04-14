Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğretiyor

Kursiyerlere her gün yaklaşık beş saat Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler de veren Şahin, sesinin güzel olması dolayısıyla söylediği ilahilerle öğrencilerini mest ediyor.

Kursun ardından öğretici olan Şahin, yaklaşık beş aydır Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Mimar Sinan Kur'an kursunda kendisi gibi dört görme engelli kursiyere ders veriyor.

Şahin, kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in haricinde dini bilgiler de verdiğini belirterek, "Arkadaşlarımın takıldığı noktalarda yardımcı oluyorum. Hiç namaz kılmayan amcamız buraya gelip beş vakit namaz kılmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize kalacak olan zaten budur. Din dediğimiz şey sadece evde oturup namaz kılıp zikir çekmek değildir. Bizler Müslüman olarak din kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Hayatım boyunca bilmeyenlere Kur'an- ı Kerim öğretmek istiyorum." diye konuştu.

- "Onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor"

Öğrencilerine, her gün beş saat ders verdiğini anlatan Şahin, "Öğrencilerimin ilgisinden dolayı azmim artıyor. Öğrencilerimden 41 yaşındaki Şevket amca, hiç okula gitmemesine rağmen buraya gelip Kur'an öğrendi. Tüm arkadaşlarım çok gayretli. Ben onlara Kur'an öğretirken onlar da bana hayat tecrübelerini anlatıyor. " dedi.

Şahin, kendisine ait ilahi bestelerinin de bulunduğunu aktararak, "Bizim değerlerimizi anlatan ezgileri besteleme gayretindeyim. Şu ana kadar beş bestem bulunuyor." ifadelerini kullandı.