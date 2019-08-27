Gönüllü öğrenciler, caretta carettaları denizle buluşturdu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, aralarında yabancıların da bulunduğu 15 gönüllü öğrencinin Çayağzı Plajı'nda takip ettiği yuvalardan çok sayıda caretta caretta yavrusu, denizle buluşturuldu. Ekibin başındaki Macar antropolog Szandra Varsu, "Ortalama 1000'in üstündeki caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu düşünüyoruz" dedi.

Demre'nin Çayağzı Plajı'nda; Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Antalya'da faaliyet gösteren Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ortaklığında hayata geçirilen AB Erasmus Projesi Avrupa Gönüllük Hizmeti kapsamında caretta carettalar, gönüllü öğrenciler tarafından izlendi. İspanya, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Bulgaristan ve Türkiye'den 15 gönüllü öğrenci, 2 ay Çayağzı Limanı'nda kamp yaparak, caretta caretta kaplumbağalarını takip etti.

Öğrenciler, 1 Temmuz'da ilk yuvayı tespit ederek, kafese aldı. 2 ay boyunca toplam 33 yuva tespit edildi. Macar antropolog Szandra Varsu başkanlığında çalışan öğrenciler, gece gündüz caretta carettaları izledi. Caretta carettaların yuvadan çıkışı, 2 Ağustos'ta başladı. İlk yuvadan 23 yavru çıkarak, denizle buluştu. Öğrenciler, çıkışlara eşlik edip, yavruların denizle buluşmasını sağladı. Şu an 26 yuvadan çıkış tamamlandı. Demre'den ayrılan gönüllüler, kalan 7 yuvayı Çayağzı'ndaki gönüllülere teslim etti.

'ORTALAMA 1000'İN ÜSTÜNDE YAVRU DENİZLE BULUŞTU'

Antropolog Szandra Varsu, "Çayağzı Limanı'nda yaptığımız çalışmalar şunu gösterdi; Demre'nin Çayağzı Plajı caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından biri. Çok geç çalışmaya başlamamamıza rağmen 33 yuva tespit edilmesi bunun en güzel göstergesi. 1.5 kilometrelik uzunluktaki sahilde bu kadar yuva çok önemli. Bizim gözlemlediğimiz yuvalardan en fazla 45 yavru denizle buluştu. Ortalama olarak 1000'in üstündeki caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu düşünüyoruz. Bu yavrulardan bir veya iki erişkin caretta caretta Çayağzı Plajı'na dönerek yumurta bırakacaktır. Bu çalışmanın tüm Demre sahillerinde yapılması gerekir. Çalışmalar haziran ayı başında mutlaka başlamalıdır. Gelecek yıl bu göz önüne alınarak çalışmalar başlatılmalı" dedi.