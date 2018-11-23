Bazı organları da ters tarafta olan Zülal, hastanedeki tedavisinin yanı sıra kendisini "sevgi tedavisi"ne alan öğretmenlerini pencere kenarında bekliyor.

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de doğuştan akciğer hastası olan 10 yaşındaki Zülal Berra Güzel'in okula gitme hayali, iki gönüllü sınıf öğretmenin kendisine evde ders vermesiyle gerçek oldu.

Zülal'in eğitime başlamadan önce okulu merak ettiğini dile getiren Kayaaltı, "Derse ilk başladığımızda Zülal 'Okul nasıl bir yer?' diye sordu. Bunu açıklamak için sadece sözler yetiyordu ama zaman ilerledikçe biz şunu öğrendik; okul her yerde. Okul; bir sınıf olabilir, yatak odası, oturma odası, koridor olabilir diye gördük. Bu süreç sonunda Zülal artık okulu merak etmiyor. Okulun, kendisinin olduğu her mekan olduğunu düşünüyor. Kaliteli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayaaltı, derslerin eğlenceli geçtiğini ancak bazen dersten sıkıldıklarında sohbet ettiklerini, şakalaştıklarını anlatarak, "Abla-kardeş, öğretmen-öğrenci ilişkisini, hepsini bir arada yaşıyoruz. Bazen akraba oluyorum, bazen kardeş, bazen de arkadaş... 5 yıldır beraberiz, her şeyi yaşadık. Yolumu gözlüyor, geleceğimi duyduğu zaman pencerede beni bekliyor." dedi.

Zülal'in çocuk doktoru olmak istediğini aktaran Kayaaltı, "Zülal ileride çok başarılı bir çocuk olacak ve çocuk doktoru olacak. Kendisi gibi olan çocukları iyileştirecek. Zaman zaman da ressam olacağını söylüyor. Doktorluk ve ressamlık bir arada gider mi? Bence Zülal çok güzel yapar." ifadelerini kullandı.