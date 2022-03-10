'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal harekatı 15. günde devam ederken, çatışmalar şehir merkezlerine dayandı. Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi sürerken, Ukrayna'ya giden gönüllü savaşçılarla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre bazı özel şirketler, Ukrayna'da savaşacak gönüllüler için günlük 2 bin dolara kadar ödeme yapıyor.

GÜNLÜK 2 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Ukrayna’daki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, bazı özel askeri kuruluşlar Ukrayna’ya gelmek isteyenlere çılgınca teklifler sunmaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre özel askeri ve güvenlik endüstrisinde çalışanlara hizmet veren Silent Professionals “Aileleri giderek daha şiddetli bir çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolara varan bir meblağ, artı bonus ile Ukrayna’ya gitmeye istekli kişiler arıyoruz” diye iş ilanı yayınlandı.

RİSKİ DE ÇOK BÜYÜK

Ancak, çoğu savaşma ve öldürme yeteneğine sahip eski askerlerin Ukrayna’ya gitmesinin, savaşın ortasında bol hatalara ve kargaşaya sebep olabileceği belirtiliyor. Amerikalı yazar ve özel askeri şirket uzmanı Robert Young Pelton “Bazı kişiler aileleriyle Ukrayna’dan çıkarılması için 30 bin ila 6 milyon dolar para harcamayı göze alıyor” diyor.

Ukrayna’da faaliyet gösteren ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlık firması Mosaic’in CEO’su Tony Schiena ise “Tahliyelerin bedeli işin karmaşıklığına bağlı. Daha fazla sayıda insan olduğunda risk artıyor. Çocuklar ve ailelerle tahliyeler daha zor oluyor” dedi.

RUSYA DA PARALI ASKER GETİRİYOR

Rus paralı askerlerin Ukrayna’da her yerde olduğu söylenirken Afrika’da ve diğer ülkelerde görev yapan eski ABD paraşütçü Sean McFate, paralı askerlerin çoğalmasının iyi olduğu kadar kaos ve kargaşaya da yol açabileceğini belirterek “Paralı askerler, tarihsel olarak kâr için çatışmayı uzatır” ifadelerini kullanıyor.

TAMAMI ASKER YA DA SAVAŞÇI DEĞİL

Bununla birlikte para karşılığında savaş bölgelerine gidenlerin hepsi savaşçı değil. Eski bir ABD özel kuvvetler subayı olan Mykel Hawke “Gönderdiğim adamların çoğu doktorlar, doktor asistanları, sağlık görevlileri, hemşireler ve eski özel harekat görevlileri ya da özel harekat dışı görevliler” diye konuştu.

Aerospace & Defense News’de yayınlanan rapora göre, 2020’de yaklaşık 224 milyar dolar olan küresel özel askeri ve güvenlik endüstrisinin 2030’da 457 milyar doların üzerine çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, işgale karşı savaşmak için gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu.

