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Google, Android telefonlarını lisanslamayı bıraktı! Rus şirket BQ, yüzünü Huawei'ye dönüyor

28.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Android işletim sistemini kullanan Rus şirket BQ'nun akıllı telefonlarını sertifikalandırmayı durdurdu. Bu nedenle Rus üreticinin Huawei'nin Harmony OS işletim sistemini test ettiği bildirildi. BQ CEO'su Vladimir Puzanov'a göre, yeni cihazlar Google mobil hizmetleri desteği olmadan piyasaya sürülecek.

Google, Android telefonlarını lisanslamayı bıraktı! Rus şirket BQ, yüzünü Huawei'ye dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, bir yandan Rus şirketlere yaptırımlar da uygulanıyor. Özellikle batılı şirketler, Rus şirketlere yönelik yeni kararlar alıyor. Son gelen haberlere göre ise ABD'li teknoloji devi Google, Android işletim sistemini kullanan Rus şirket BQ'nun akıllı telefonlarını sertifikalandırmayı bıraktı.

YENİ TELEFONLARINDA GOOGLE DESTEĞİ OLMAYACAK

Gazeta.ru'nun aktardığına göre, BQ CEO'su Vladimir Puzanov, yeni cihazların Google mobil hizmetleri desteği olmadan piyasaya sürüleceğini söyledi. Puzanov, “Zaten lisanslı olan tüm cihazlar çalışmaya devam edecek. Ancak Android ile çalışan yeni telefonlarda sorunlar olabilir." dedi.

BQ, ÇAREYİ HARMONYOS'TA BULDU

BQ'nun Çinli Huawei şirketinin HarmonyOS işletim sistemini test ettiği aktarıldı. Puzanov'a göre, HarmonyOS çalıştıran yeni BQ markalı akıllı telefonlar 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülebilir.

HarmonyOS

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"TÜM PAZARI ETKİLEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Puzanov, “Bu lisans iptalinin yabancı üreticiler de dahil olmak üzere tüm pazarı etkileyeceğine inanıyoruz. Rusya Federasyonu'ndaki tüm Google hizmetlerinin kapatılması muhtemeldir. Ancak Google'dan hala resmi bir bilgi yok. Bunun, lisansın askıya alınması kadar aniden gerçekleşeceğini varsayıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google Rusya
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