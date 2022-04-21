Google Android uygulamaların kullanıcı davranışı izlemesini kısıtlayacak

Teknoloji devi Google, Android tabanlı akıllı telefonlardaki uygulamalarda kullanıcı davranışlarının izlenmesini kısıtlayacağını bildirdi.

Şirketin blogunda yapılan açıklamaya göre, daha önce Chrome tarayıcısında kullanılan gizlilik politikası Android uygulamaları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Google, Privacy Sandbox adını verdiği proje çerçevesinde reklam şirketlerinin izleyebildiği kişisel bilgi miktarını giderek azaltmayı hedefliyor.

Google'ın başlıca rakiplerinden Apple da, uygulama geliştirenlerden kullanıcıları izlemeden önce izin almalarını istedi.

Google'ın da Apple gibi kullanıcı bilgisi paylaşımını kısıtlaması, Facebook'un sahibi Meta gibi tüketici davranışlarını izlemek için uygulamalara kendi kodunu koyan şirketleri zorlayabilir.

Meta bu ay yaptığı açıklamada, Apple şirketinin bu yönde yaptığı değişikliklerin kendisine 10 milyar dolara mal olacağını bildirmişti.

Dünyadaki akıllı telefon sahiplerinin yüzde 85'i Google'un Android sistemini kullanıyor.

Google, kullanıcıların ziyaret ettiği sitelerin hafızada barındırarak ona göre reklamlar öneren üçüncü taraflara ait çerezleri 2023'e kadar aşamalı olarak Chrome tarayıcısından kaldırma niyetinde.

Ancak "kullanıcı verisi paylaşımını kısıtlayan ve uygulamaların reklam şirketlerine ait kodları da kapsayan kod tanımlayıcıları olmadan çalışmalarını sağlayacak çözümler" üzerinde çalışacağını bildirmesine rağmen, bunun nasıl yapılacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Kod tanımlayıcıları akıllı telefonlarda uygulamaların bilgi toplamasına yardımcı oluyor.

Google kod tanımlayıcılarına iki yıl daha izin vereceğini, bu arada yeni bir sistem üzerinde çalışacağını belirtiyor.

Google, Apple'ın aksine reklam gelirlerine çok daha bağlı bir şirket.

Üçüncü taraflara ait çerezlere alternatif oluşturma girişimleri daha önce pek de yolunda gitmedi.

Aynı web sitelerinde gezinenleri aynı gruba koyarak kullanıcıların kimliklerini saklama önerisi, hem gizliliğin korunmasını isteyenler hem de reklamcılar tarafından eleştirildi.

Ardından kullanıcıları spor, seyahat gibi ilgi duydukları konulara göre gruplama önerisi geldi.

Topics adı verilen bu yöntemle, bir siteyi ziyaret eden olduğunda, o siteye ve reklam konusunda işbirliği yaptığı diğer şirketlere kullanıcının son üç hafta içinde ilgilendiği üç konu hakkında bilgi veriliyor.

Apple'ın geçen yıl hazırlattığı bir rapora göre, ortalama bir uygulamada en az altı adet üçüncü taraflara ait çerez bulunuyor. Bu çerezlerin tek amacı, bilgi toplayıp paylaşmak.

Cracked Lab araştırma şirketine göre, veri toplayan kurumların her birinin elinde 700 milyona kadar tüketici hakkında veri bulunduğu tahmin ediliyor.

Reklam verme sistemi, özellikle de her gün otomatik olarak milyarlarca çevrimiçi reklamı web sayfalarına ve uygulamalara yerleştiren gerçek zamanlı satış uygulamaları düzenleyici kurumlar tarafından da soruşturuluyor.

