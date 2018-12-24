KADIN

Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Google, dünya çapında 2018'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. Moda dünyasında en çok aranan trend 80'ler modası olurken, Meghan Markle'ın stili de merak edilenler arasındaydı.

Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

Google, 2018'in en çok aranan kelimelerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de arama şampiyonu ‘dolar’ kelimesi olurken, dünya çapında Meghan Markle en çok aranan kişi oldu. Moda dünyasında ise 1980’ler ipi göğüsledi. Güzellik konularında ise manyetik kirpikler en çok arananlar arasında birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK ARANAN MODA MARKALARI

1) Fashion Nova
2) Louis Vuitton
3) Versace
4) Givenchy
5) Gucci

6

6) Alexander McQueen
7) Dolce & Gabbana
8) Fashionphile
9) Dior
10) Moschino

EN ÇOK ARANAN MODA TRENDLERİ

1) 1980’ler modası
2) Grunge stili
3) 1990’lar modası
4) 2000’lar modası
5) Meghan Markle

1

6) Erkek modası
7) Harajuku modası
8) Hipster stili
9) Kate Middleton
10) 80’ler erkek modası

EN ÇOK ARANAN DÜĞÜNLER VE GELİNLİKLER

1) Kraliyet Düğünü
2) Priyanka Chopra düğünü
3) Prenses Eugenie düğünü

7

4) Kat Von D düğünü
5) Deepika Padukone düğünü
6) Joe Scarborough ve Mika düğünü
7) Kit Harington düğünü
8) Jordan Spieth düğünü
9) Emily Ratajkowski düğünü
10) Kane Brown düğünü

EN ÇOK SORULAN GÜZELLİK SORULARI

1) Manyetik kirpik nasıl uygulanır?
2) Kirpiğimi nasıl kaldırırım?

8

3) Bana en çok hangi saç rengi yakışır?
4) Kedi gözü nasıl yapılır?
5) Makyaj mendili olmadan makyajımı nasıl çıkarırım?
6) Aloe vera’yı yüzüme nasıl uygularım?

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor
Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018'de en çok arananlar 2018 yılında modada öne çıkanlar

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Hülya Avşar sarı saçlı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Hülya Avşar sarı saçlı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

24-31 aralık haftalık burç yorumları

24-31 aralık haftalık burç yorumları

Adet düzensizliği çocuk sahibi olmaya engel mi?

Adet düzensizliği çocuk sahibi olmaya engel mi?

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular

Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

2019'un en trend saç renkleri! Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Düşes'in Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Takipçilerin gözünden kaçmadı! Model de olsalar, fit vücuda da sahip olsalar hepsi fotoğraflarını rötuşluyor

Gözlerden kaçmadı! Hepsi bu yola başvuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.