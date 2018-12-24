Google arama trendlerine göre 2018’de modada öne çıkanlar

Google, 2018'in en çok aranan kelimelerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de arama şampiyonu ‘dolar’ kelimesi olurken, dünya çapında Meghan Markle en çok aranan kişi oldu. Moda dünyasında ise 1980’ler ipi göğüsledi. Güzellik konularında ise manyetik kirpikler en çok arananlar arasında birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK ARANAN MODA MARKALARI

1) Fashion Nova

2) Louis Vuitton

3) Versace

4) Givenchy

5) Gucci

6) Alexander McQueen

7) Dolce & Gabbana

8) Fashionphile

9) Dior

10) Moschino

EN ÇOK ARANAN MODA TRENDLERİ

1) 1980’ler modası

2) Grunge stili

3) 1990’lar modası

4) 2000’lar modası

5) Meghan Markle

6) Erkek modası

7) Harajuku modası

8) Hipster stili

9) Kate Middleton

10) 80’ler erkek modası

EN ÇOK ARANAN DÜĞÜNLER VE GELİNLİKLER

1) Kraliyet Düğünü

2) Priyanka Chopra düğünü

3) Prenses Eugenie düğünü

4) Kat Von D düğünü

5) Deepika Padukone düğünü

6) Joe Scarborough ve Mika düğünü

7) Kit Harington düğünü

8) Jordan Spieth düğünü

9) Emily Ratajkowski düğünü

10) Kane Brown düğünü

EN ÇOK SORULAN GÜZELLİK SORULARI

1) Manyetik kirpik nasıl uygulanır?

2) Kirpiğimi nasıl kaldırırım?

3) Bana en çok hangi saç rengi yakışır?

4) Kedi gözü nasıl yapılır?

5) Makyaj mendili olmadan makyajımı nasıl çıkarırım?

6) Aloe vera’yı yüzüme nasıl uygularım?



