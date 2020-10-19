Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

Güvenilir Kişiler uygulaması, bundan yaklaşık dört yıl önce Google'ın uygulama kütüphanesine eklenmiş bir uygulamaydı. Güvenilir Kişiler, güvenilen arkadaşların ve aile üyelerinin anlık konum bilgilerini kullanıcılarına aktarıyordu. Fakat böylesine yeteneklere sahip olan Güvenilir Kişiler, tıpkı birçok Google uygulaması gibi Google mezarlığını boylamak üzere.

GOOGLE GÜVENİLİR KİŞİLER UYGULAMASININ FİŞİNİ ÇEKİYOR

Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının kapatılması yönünde karar aldı. Belirtilenlere göre 1 Aralık 2020'de Güvenilir Kişiler uygulamasının fişi çekilecek. Bu tarihe kadar uygulama kullanılmaya devam edilecek. Fakat Aralık ayına girdiğimizde Güvenilir Kişiler uygulaması kullanımdan kaldırılacak. Ancak hemen telaşa kapılmayın, Google'ın uygulamasını kullanıyorsanız sizin için iyi bir haberimiz de var.

GOOGLE HARİTALAR'I KULLANMA SEÇENEĞİ

Güvenilir Kişiler uygulaması tozlu raflara kaldırılsa da Google, Google Güvenilir Kişiler servisini Google Haritalar'a entegre ettiği için söz konusu özellikler Google Haritalar üzerinden kullanılabilecek. Yani 1 Aralık'ta uygulama desteği sona erse dahi Google Haritalar'ın içinden Güvenilir Kişiler'in yetenekleri kullanılmaya devam edilebilecek.

