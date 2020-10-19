HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Google, Güvenilir Kişiler uygulaması için son kararını verdi. Google, Güvenilir Kişiler uygulaması için verdiği bilgide uygulamanın bir süre sonra desteklenmeyeceğini açıkladı. Peki Google Güvenilir Kişiler için son tarih ne zaman?

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

Güvenilir Kişiler uygulaması, bundan yaklaşık dört yıl önce Google'ın uygulama kütüphanesine eklenmiş bir uygulamaydı. Güvenilir Kişiler, güvenilen arkadaşların ve aile üyelerinin anlık konum bilgilerini kullanıcılarına aktarıyordu. Fakat böylesine yeteneklere sahip olan Güvenilir Kişiler, tıpkı birçok Google uygulaması gibi Google mezarlığını boylamak üzere.

GOOGLE GÜVENİLİR KİŞİLER UYGULAMASININ FİŞİNİ ÇEKİYOR

Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının kapatılması yönünde karar aldı. Belirtilenlere göre 1 Aralık 2020'de Güvenilir Kişiler uygulamasının fişi çekilecek. Bu tarihe kadar uygulama kullanılmaya devam edilecek. Fakat Aralık ayına girdiğimizde Güvenilir Kişiler uygulaması kullanımdan kaldırılacak. Ancak hemen telaşa kapılmayın, Google'ın uygulamasını kullanıyorsanız sizin için iyi bir haberimiz de var.

Google Güvenilir Kişiler

GOOGLE HARİTALAR'I KULLANMA SEÇENEĞİ

Güvenilir Kişiler uygulaması tozlu raflara kaldırılsa da Google, Google Güvenilir Kişiler servisini Google Haritalar'a entegre ettiği için söz konusu özellikler Google Haritalar üzerinden kullanılabilecek. Yani 1 Aralık'ta uygulama desteği sona erse dahi Google Haritalar'ın içinden Güvenilir Kişiler'in yetenekleri kullanılmaya devam edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha sızdırıldı
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Instagram gizli reklama karşı savaş açıyor
Instagram'dan önemli karar! Çemberi daraltacak
Nokia Ay için internet donanımları geliştirecek
Ünlü şirket NASA ile anlaştı: Ay'a internet gidiyor!
Türkiye siber saldırılara açık mı?
Rapor açıklandı! Türkiye saldırılara karşı açık mı?
Huawei Mate 40 Pro altı kamera ile geliyor
Huawei Mate 40 Pro altı kamera ile geliyor
Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir!
Porsche detayı ile öne çıkıyor! Fiyatıyla herkesi şaşırtabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.