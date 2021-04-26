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Google Chrome anılar özelliği yakında geliyor

26.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Chrome anılar özelliği şimdilerin merak edilen özellikleri arasında yer alıyor. Bu özelliğin Canary sürümünden sonra geleceği düşünülüyor.

Google Chrome anılar özelliği yakında geliyor

Sürekli olarak yapılan güncellemelerin bir sonucu olan Google Chrome anılar özelliği yakın takip altına alındı. Bildiğiniz üzere Google herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapmak istediğinde bunu genellikle Canary sürümü ile gerçekleştiriyor. Bu seferki yine aynı şekilde mevcut sürüm için hazır hale getirildi.

Anılar özelliği ilk defa tartışmaya açıldı. Bu özellik şu an için Canary’de “://flags/#memories” adresi üzerinden kullanıma açık. İsteyen herkes dilediği gibi kullanabilir. Tarayıcıyı başlatmanız ile birlikte sekme gruplar ya da yer işaretleri listeli halde karşınıza çıkıyor. Böylece geçmiş özelliğini ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz.

GEÇMİŞ ÖZELLİĞİNE ÇOK YAKIN AMA ONDAN FARKLI

Google tarafından geliştirilen anılar özelliği aslına bakacak olursak geçmiş özelliği ile son derece yakın görünebilir. Fakat aralarındaki en büyük fark tamamen tasarım ile ilgili. Bildiğiniz üzere Google üzerinden geçmiş kısmını açtığınızda karşınıza sadece düz bir liste çıkıyor.

Anılar özelliği ise bunu daha derli toplu ve farklı bir şekilde yapıyor. Karşınıza web sitelerinin amblemleri ile birlikte aynı zamanda ne zaman giriş yaptığınız ya da sitenin genel görünümü gibi detaylara erişmek mümkün. Böylece herhangi bir şey aradığınızda hızlı bir şekilde bulmanız kolaylaşıyor.

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Google şimdilik bu özelliği sadece Canary sürümünde veriyor. Böylece kullanıcıların geri bildirimleri sayesinde özellik daha fazla geliştirilecek. Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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