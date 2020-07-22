Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

Fakat Android işletim sisteminde bunu yapmak büyük bir problem değil. Üstelik şimdi bu platformda indirme işlemlerini dilediğiniz her zaman yapma imkanına sahip olacaksınız.

GOOGLE CHROME'DA ZAMANLAYICI DÖNEMİ

Android ekosisteminde yer alan Google Chrome kullanıcıları yapacakları indirmeler için zamanlama kurabilecekler. İstedikleri her saat ve her dakika zamanlayıcı kurarak dosya indirme imkanları olacak. Bu yeni özellikle birlikte, çok daha planlı akıllı telefon kullanımı amaçlanıyor.

Google Chrome kullanıcıları genellikle çok fazla dosya indirebiliyor. Günün neredeyse her saatinde ihtiyacımız olan bazı dosyalar, Google yardımıyla sadece dakikalar içerisinde inebiliyor. Böylece Android kullanmak daha efektif hale geliyor. Android kullanıcıları bu yeni özelliği büyük bir heyecanla bekliyor.

Herhangi bir dosya yüklemek istediğinizde karşınıza normal şartlarda çok fazla seçenek çıkmıyordu. Artık “pick date & time” ibaresi çıkacak. Böylece istediğiniz her saate ayarlama yaparak indirme vaktini siz ayarlayabilirsiniz. Şimdilik sadece bazı android kullanıcıları böyle bir seçenekten yararlanabiliyor. Kısa bir süre içerisinde özellik herkesin kullanımına açılacak.

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