HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Android ve iOS platformları arasındaki fark Google Chrome indirme zamanlayıcısı ile birlikte ciddi miktarda artacak. Normal şartlarda Apple şirketinin üretmiş olduğu iPhone cep telefonları ile dosya indirmek son derece zordur.

Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

Fakat Android işletim sisteminde bunu yapmak büyük bir problem değil. Üstelik şimdi bu platformda indirme işlemlerini dilediğiniz her zaman yapma imkanına sahip olacaksınız.

GOOGLE CHROME'DA ZAMANLAYICI DÖNEMİ

Android ekosisteminde yer alan Google Chrome kullanıcıları yapacakları indirmeler için zamanlama kurabilecekler. İstedikleri her saat ve her dakika zamanlayıcı kurarak dosya indirme imkanları olacak. Bu yeni özellikle birlikte, çok daha planlı akıllı telefon kullanımı amaçlanıyor.

Google Chrome kullanıcıları genellikle çok fazla dosya indirebiliyor. Günün neredeyse her saatinde ihtiyacımız olan bazı dosyalar, Google yardımıyla sadece dakikalar içerisinde inebiliyor. Böylece Android kullanmak daha efektif hale geliyor. Android kullanıcıları bu yeni özelliği büyük bir heyecanla bekliyor.

Herhangi bir dosya yüklemek istediğinizde karşınıza normal şartlarda çok fazla seçenek çıkmıyordu. Artık “pick date & time” ibaresi çıkacak. Böylece istediğiniz her saate ayarlama yaparak indirme vaktini siz ayarlayabilirsiniz. Şimdilik sadece bazı android kullanıcıları böyle bir seçenekten yararlanabiliyor. Kısa bir süre içerisinde özellik herkesin kullanımına açılacak.

OnePlus Buds tüm hatlarıyla ortaya çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Instagram'da para toplama dönemi başlıyor!Instagram'da para toplama dönemi başlıyor!
Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Meet Gmail ile profesyonel bir uygulama olacak

Google uygulamasını profesyonelleştiriyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Nubia uygun fiyatlı oyuncu telefonu için düğmeye bastı

Nubia'dan uygun fiyatlı oyuncu telefonu geliyor!

Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

Oppo Watch'ın fiyatı netleşti!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi!

Milyonlarca telefon değişecek! İşte listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.