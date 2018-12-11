Google Chrome karalara bürünüyor

Chrome’un masaüstü ve mobil uygulamalarını geçtiğimiz günlerde sürüm 71 ile güncelleyen Google, maalesef ki uzun zamandır beklenen özelliği kullanıma sunmamıştı. Windows 10 ve macOS Mojave ile koyu tema opsiyonunun sunulmasının ardından uygulamalar bu doğrultuda güncellenmişti. Ancak Google bu kervana katılmamıştı.

Chrome’un 71. sürümü ile koyu tema seçeneğini sunması bekleniyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı ve koyu tema bir sonraki döneme ertelenmişti.

Bugün, Chrome’un beta sürümünde koyu temanın test edildiği ortaya çıktı. 2019’un ilk günlerinde Chrome 72 sürümü ile kullanıma sunulması beklenen koyu tema, aşağıdaki gibi görünecek.

Aktarılan bilgilere göre koyu tema ilk olarak macOS Mojave sahiplerine sunulacak. Bu özelliğin Windows 10 ve mobil cihazlara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Bakalım Chrome’un koyu tema özelliği beklendiği gibi hatasız bir şekilde çalışacak mı?

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