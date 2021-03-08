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Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle

08.03.2021 00:07 | Son Güncelleme:
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Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir Doodle hazırlayarak kutladı. Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan Doodle'da kadınların farklı iş alanlarında gösterdiği başarılara yer verildi.

Önemli günlerde hazırladığı tasarımları ana sayfasına taşıyan Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı. Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı
Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Hazırlanan Doodle, kadınların günlük hayat içinde başarılarını ve farklı alanlarda kadın öncüleri vurgulayan bir animasyon ile yayınlandı. Animasyonda sanatçıdan bilim insanına, politikacıdan hukukçuya kadar birçok farklı meslek kolunda yer alan kadınlara yer verildi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR? İŞTE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusyası'nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.

Daha sonra gün, ağırlıklı olarak 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar sosyalist hareket ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. Bugün, Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir ve başka yerlerde büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı yerlerde protesto günüdür; diğerlerinde ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü tarihçesi!8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü tarihçesi!

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİR TRAJEDİYE DAYANIYOR

Her yıl 8 Mart'ta kutlanılan 'Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1857 yılında yaşanan bir trajediye dayanıyor. ABD'de 40 bin kadın dokuma işçisinin daha iyi koşullarda ve erkek işçilerle eşit haklarla çalışmak istemesi bir mücadele ateşinin yakılmasına da vesile oldu. Grevin hararetlenmesi beraberinde polisle çatışmayı getirdi. Polislerin kadın işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan bir yangınla 129 kadın o gün yanarak can verdi.

Ne var ki 8 Mart günü olayın hemen ardından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmadı. İlk teklif 1910 yılında Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda geldi. Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ilk anma 1911 yılında yapıldı.

Kadınlar gününde ne hediye alınır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye önerileriKadınlar gününde ne hediye alınır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye önerileri

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!


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