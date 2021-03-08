Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle

Önemli günlerde hazırladığı tasarımları ana sayfasına taşıyan Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı. Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı

Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Hazırlanan Doodle, kadınların günlük hayat içinde başarılarını ve farklı alanlarda kadın öncüleri vurgulayan bir animasyon ile yayınlandı. Animasyonda sanatçıdan bilim insanına, politikacıdan hukukçuya kadar birçok farklı meslek kolunda yer alan kadınlara yer verildi. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR? İŞTE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusyası'nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.

Daha sonra gün, ağırlıklı olarak 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar sosyalist hareket ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. Bugün, Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir ve başka yerlerde büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı yerlerde protesto günüdür; diğerlerinde ise kadınlığı kutlayan bir gündür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü tarihçesi! DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİR TRAJEDİYE DAYANIYOR Her yıl 8 Mart'ta kutlanılan 'Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1857 yılında yaşanan bir trajediye dayanıyor. ABD'de 40 bin kadın dokuma işçisinin daha iyi koşullarda ve erkek işçilerle eşit haklarla çalışmak istemesi bir mücadele ateşinin yakılmasına da vesile oldu. Grevin hararetlenmesi beraberinde polisle çatışmayı getirdi. Polislerin kadın işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan bir yangınla 129 kadın o gün yanarak can verdi. Ne var ki 8 Mart günü olayın hemen ardından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmadı. İlk teklif 1910 yılında Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda geldi. Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ilk anma 1911 yılında yapıldı.